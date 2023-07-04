Nakit ihtiyacını karşılamak adına en uygun ve en hızlı çözümlerden biri olan banka kredileri, özellikle düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çeker. Bu kapsamda Akbank, müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Bugün başlayan ve ay sonunda sona erecek olan bu kampanya ile 200.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sağlanıyor.

Akbank Kredi Kampanyası

Akbank tarafından başlatılan bu yeni nakit ihtiyaç kredisi kampanyası, piyasanın en uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile vatandaşlara sunuluyor. Kredi miktarı olarak belirlenen 200.000 TL, 12 ay vade seçeneğiyle geri ödeme imkanı sağlıyor. Ayrıca bu kredi, hem ihtiyaç kredisi olarak hem de mevcut borçları kapatmak amacıyla kullanılabiliyor. Akbank, kredi limitini belirlerken genel olarak müşterinin kredi notuna ve gelir düzeyine bakıyor.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank'ın bu avantajlı kredi kampanyasından hemen yararlanmak için şubelere gitmenize gerek yok. Internet bankacılığı üzerinden rahatlıkla başvuru yapabilirsiniz. Akbank, kredi başvuru süreçlerini olabildiğince kolaylaştırmak adına internet bankacılığı yanı sıra SMS başvuru yöntemini de sunuyor. Mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilir, bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Bu kapsamda Akbank, müşterilerine sunduğu bu özel kredi kampanyasıyla nakit ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor. Siz de bu fırsattan yararlanmak ve ihtiyaçlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde karşılamak için gecikmeden başvurunuzu yapabilirsiniz. Unutmayın, bu avantajlı kampanya ay sonunda sona eriyor!