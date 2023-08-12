Faiz artırımı, dolar ve eurodaki artışlar derken piyasalar yangın yerine döndü. Benzin ve motorine gelen zamlar da bu yanığını iyice artırdı. Markete her gittiğinde farklı fiyatlarla karşılaşan vatandaşa bir şok da mutfak tüpünden geldi. Zamlanan mutfak tüpü fiyatları görenleri şoke etti.

Vatandaş tam da seçimlerin ardından art arda gelen zamlarla boğuşurken, bir başka devasa zam daha ortaya çıktı. Seçim sonrasında dolar kuruna müdahale edilmeyeceğinin açıklanmasıyla durum daha da kötüye gitti. Bu karar, yeni ekonomi yönetiminin başına atanan ve aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek'ten geldi. Bu kararın etkisi hızlı ve sert oldu. Dolar kuru 18 TL eşiğini aştı, ardından hızla 20 TL ve 25 TL'yi geçti. Hatta dün 27 TL sınırını aşarak birçok kişiyi şaşkınlık içinde bıraktı.

TÜP FİYATLARI CEPLERİ YAKACAK

Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artış, çeşitli ürünler üzerinde önemli bir etki yaratarak fiyatların genel olarak yükselmesine neden oldu. Buna ek olarak, LPG otogaz fiyatlarındaki artış da tüp fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Türkiye, Karadeniz gazının keşfiyle bazı olumlu haberler aldı ama bedava doğal gazdan tüp kullananlar faydalanamadı. Bedava tüp istekleri de geri çevrildi.

O günden beri hızla artan tüp fiyatları vatandaşı yıldırdı. Tüp fiyatlarındaki artış tüketicileri hayrete düşürdü, özellikle de büyük mutfak tüpü 817 TL gibi şaşırtıcı bir fiyatla satışa sunuldu.

TÜP FİYATINDA KORKUTAN ARTIŞ

Son zammın ardından mutfak tüpü fiyatları vatandaşların cüzdanına yük olmaya başladı. Üstelik ilk kez tüp satın alacaklar depozito fiyatı ile 817 TL gibi yüksek bir depozito ücreti ödemek zorunda kalıyor.

Kısacası vatandaşlar mutfaklarında yemek pişirirken bile artık diken üstünde. Giderek artan bu sıkıntıyı hafifletmek için şimdi devletten indirim talep ediyorlar. Bu taleplerin nasıl cevaplanacağını zaman gösterecek.