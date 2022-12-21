Çarşamba günü başlayan ve cuma günü bitecek olan emekli ödemeleri ile ilgili kararı açıklandı

Çarşamba günü başlayacak olan yeni nakit kampanyasında emekli maaşı alan vatandaşların kamu bankaları ve özel bankaları tarafından alacakları kredili mevduat hesabı başvuruları ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşları belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemesi verilerek uygun faiz oranları ile birlikte krediler hemen aynı gün içinde ödemeye geçilecek. Nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir ve bu krediler haricinde kredili mevduat hesabı da verilmektedir.

Emekli maaşı hesabı üzerinden başvuru

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde nakit ödemeler uygun faiz oranları ile birlikte Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden verilecek.

Sadece ihtiyaç kredisi için değil Emekli maaşı alan vatandaşların ihtiyaç kredisi haricinde de kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunarak nakit ihtiyacı olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ile birlikte kredili mevduat hesabı olarak artı para kullanabilecekler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden hesabı olan tüm emekliler için cuma gününe kadar gerçekleştirilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasında 50.000 TL kredi ödemesi verilirken kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak artı para almak isteyen kişiler 10.000 TL ödeme alabilecek.

Bankaların internet bankacılığını kullanarak da başvurularınızı gerçekleştirebilir ve oturduğunuz yerden ne kadar onay alırsanız hesabınıza yatırabilirsiniz.