İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını duyurdu. Geçtiğimiz haziran ayında kulüple 2 yıllık sözleşme yenileyen Bulut, görevi süresince 58 maça çıkmıştı. Cardiff City, bu süreçte 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyetle hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Takım, 69 gol atarken kalesinde ise 100 gol gördü.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Erol Bulut’a sıkı çalışmaları için teşekkür edilerek, gelecekte başarılar dilendi. Bu sezon ise Cardiff City, ligde oynadığı 6 maçta sadece 1 puan toplayarak son sırada yer alıyor. Takımın mevcut durumu, yönetim kurulunun bu kararı almasına sebep olan faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Erol Bulut’un ayrılığı, Cardiff City taraftarları arasında geniş yankı uyandırırken, yeni teknik direktör arayışları da başladı.