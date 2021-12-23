CAR'da Çocuklarını Besleyemeyen Anneler İçin Çaresizlik Büyüyor

Eşi görülmemiş bir gıda krizinin baş gösterdiği Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki bir sağlık merkezinde, annesi onu nazikçe tartıya koyarken iki yaşındaki bir erkek çocuğu çığlık atıyor.

22 yaşındaki annesi “Evde yemek yok” diyor.

"İyi olmadığını söyleyebilirim çünkü sürekli ağlıyor ve artık oynamıyor."

Neredeyse beş milyon insanın yoksullukla boğuşan ülkesinde 2013'ten bu yana iç savaş şiddetlendi, yüz binlerce insan evlerinden oldu ve büyük bir insani krize yol açtı.

Başkan, isyancılara karşı elde edilen kazanımların ardından Ekim ayında tek taraflı ateşkes ilan etti, ancak ülkenin kuzeybatısındaki güvensizlik devam ederken, birçoğu hala orada kendilerini beslemek için mücadele ediyor.

“Yoksulluk ve güvensizlikle bağlantılı” diyor. "Çatışma, sakinlerin mahsul yetiştirmesini engelliyor ve gelir elde etmek zor."

Başkent Bangui'nin yaklaşık 500 km (300 mil) kuzeybatısında bir kasaba olan Paoua'daki sağlık merkezinde, çaresiz anneler çocuklarını muayene edilmek üzere getirdiler.

Birleşmiş Milletler'in gıda ajansı Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından sağlanan bazı makarna poşetleri için pek çok umut var

Kalabalığın arasında yarı aç bir kız bebek ağlıyor ama yetersiz beslenen annesinin sütü artık onu doyurmaya yetmiyor.

Bir hemşire 12 aylık Severine'in kolunu ölçer - çapı sadece 1,5 cm (0,6 inç) ve onun yaşındaki bir bebek için çok küçük.

47.000 nüfuslu kasabadaki sağlık merkezine başkanlık eden Modeste Loyo Motayo, açlığın hastalar arasında en yaygın rahatsızlık olduğunu söylüyor.

WFP, Orta Afrikalıların ortalama yüzde 42'sinin günlük olarak yeterli yiyeceğe erişmek için mücadele ettiğini tahmin ediyor, bu oranın gelecek yıl artacağını tahmin ediyor.

Ancak gıda krizi, isyancılar ve hükümet güçleri arasında hala düzenli çatışmalara sahne olan Çad sınırındaki ülkenin kuzeybatısında daha şiddetli.

BM gıda ajansı Mahoua Coulibaly, Paoua çevresindeki Ouham-Pende bölgesinde insanların yüzde 61'inin ciddi bir gıda krizi yaşadığını söylüyor.

Bu günlerde, bir avuç dolusu yetersiz tezgah, Paoua'nın merkez pazarını oluşturuyor. Güvensizlik arzı bozduğu için meyve ve sebzeler kıttır.

Paoua'nın ulaşım sendikasının bir üyesi olan Abas Mahamat, "Her şey daha pahalı hale geliyor" diyor.

"İnsanlar nasıl geçinecek?"

Aralık 2020'de isyancılar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arifesinde Başkan Faustin-Archange Touadera'nın rejimine karşı yeni bir saldırı başlattı. Touadera yeniden seçimi kazandı ve ordusu şimdi kaybettiği toprakları yeniden ele geçirdi – Birleşmiş Milletler ve Fransa, Rusya'nın Wagner özel güvenlik grubunun kilit desteğiyle Moskova'nın iddialarını reddediyor.

Ancak geçen ay ülkenin kuzeybatısındaki çatışmalarda yaklaşık 30 sivil ve iki asker öldü. Yetkililer, geçen yıl ülke topraklarının üçte ikisini kontrol eden 3R grubunu şiddetten sorumlu tuttu. Güç durumdaki isyancılar çalılıklara dağıldı ve birçok kırsal sakini Paoua'ya veya diğer kasabalara sığınmaya zorladı. Paoua'nın Bimbi semtinde, ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 20 kişi mütevazı bir yemeği paylaşıyor - küçük bir tencerede manyok yaprağı.

Basit Massemba, 3R köyüne saldırdıktan sonra yedi kişiyle yattığı sıkışık odayı gösteriyor. Sakinleri öldürdüler ve evlerimizi aldılar. Yanımıza hiçbir şey almadan kaçtık” dedi. Bölgedeki 100'den fazla yerinden edilmiş insan gibi, ev sahibi bir aileye sığındılar, ancak hepsini barındıracak yeterli alan olmadığını söylüyor. “Birçoğu dışarıda paspaslar üzerinde uyumak zorunda” diyor.

BM insani yardım kuruluşu OCHA, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar nedeniyle 600.000'den fazla kişinin evlerini terk ettiğini söyledi. Massemba'nın yanında, isyancıların saldırısıyla yerinden edilmiş 77 yaşındaki köy muhtarı Michel Gotto ayakta durmak için mücadele ediyor. “3R isyancıları gelip bize işkence yaptığında çocuklarımla birlikte sahadaydım” diyor. "Sadece eve dönmek istiyorum."