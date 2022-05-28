Cannes Film Festivali Gerçekleşti

Fransa'nın kuzeyindeki Boulogne-sur-Mer kentinin işçi sınıfı banliyölerinde geçen bir film, Cuma günü Cannes Film Festivali'ndeki Un Certain Regard yarışmasında büyük ödülü kazandı.

Lise Akoka ve Romane Gueret'in yönettiği The Worst Ones, sokak oyunculuğunun zorluklarını araştırıyor ve bir topluluğun bir film ekibinin gelişine verdiği tepkinin hikayesini anlatıyor.

Gueret, "Umarım bu film, eleştirilerin ötesinde, sinemanın yaratılmasına bir saygı duruşu olarak okunur, çünkü bazen sık sık duyulmayanlara ses vermemize izin verir" dedi.

Deadline, "düşündürücü ve bazen karanlık bir şekilde komik" olaylarla filmi "çekim deneyimine büyüleyici bir bakış" olarak nitelendirdi.

Bu arada, Saim Sadiq'in Pakistan'daki cinsiyet klişelerini kırmayı amaçlayan ve ülkenin Cannes Film Festivali'ne ilk girişi olan filmi Joyland, jüri ödülünü kazandı.

Joyland, ataerkil bir ailenin en küçük oğlunun, karısıyla birlikte bir erkek bebek üretmesi beklenen, ancak bir dans tiyatrosuna katılan ve topluluğun yönetmeni olan transseksüel bir kadına aşık olan hikayesini anlatıyor.

"Cannes'da ilk kez bir Pakistan filminin prömiyeri yapmak – Pakistan'a germane olan, büyük oyuncu kadrosunun ve ekibin bu ülkeden geldiği, Pakistanlılar tarafından üretilen bir hikaye, bu nesil film yapımcılarının attığı adımları gerçekten gösteriyor," Sharmeen Obaid-Chinoy, Pakistanlı film yapımcısı ve en iyi kısa belgesel kategorisinde iki kez Oscar kazanan, Bu hafta röportaj verdi.

"Saim'in Cannes'daki filminin, artık uluslararası sahnede parlayacak filmler yaratma olasılığını fark edecek birçok film yapımcısı için taşkın kapıları açacağını düşünüyorum."

Un Certain Regard, Cumartesi günü açıklanacak olan ana yarışma olan Palme d'Or'a paralel olarak sanat evi filmlerine odaklanan bir yarışmadır.