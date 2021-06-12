Cani Kadın, Uyuyan Eşini Yaktı

Amerika'nın Wisconsin eyaletinde yaşanan olayda, Henry Williams ve Tuhonsty Marie Smith çifti bir süredir bazı konularda anlaşamıyorlardı. Marie Smith korkunç bir şeye kalkıştı. Tuhonsty Marie Smith adlı kadın, kocasının kendisini zehirlemek amacı ile yedikleri yemeğe zehir koyduğunu düşünmesinin ardından, eşini uyurken yaktı.

Aralarında Tartışma Yaşanmış



Henry Williams adlı adam polise yaptığı açıklamada, Smith'in son zamanlarda "garip" davrandığını ve aralarında sorunlar olduğunu söyledi. Olayın yaşandığı gece onu terk edeceğini söyledikten sonra bu olayı yaşadıklarını açıkladı.

Korkunç planını açıkladı, 29 yaşındaki Tuhonsty Marie Smith, Enderis Park semtinde bulunan evlerinde eşini yakmak için uyumasını beklediğini itiraf etti.



Cani Karısı Yüzünden Korku Dolu Anlar Yaşadı

Bir süredir anlaşamayan çift o gece tartışma yaşanmış. Tartışma sonrasında sonra uyumaya giden 29 yaşındaki Williams, saçlarının alev alması ile korku içinde uyanarak alevleri söndürmeye çalıştığını açıkladı, üç aylık kızını kucaklayıp evden kaçtığını sözlerine ekledi.

Garip Davrandığını Açıkladı

Marie Smith korkunç bir şeye kalkıştı. Tuhonsty Marie Smith adlı kadın, kocasının kendisini zehirlemek amacı ile yedikleri yemeğe zehir koyduğunu düşünmesinin ardından, eşini uyurken yaktı.

Sağlık yetkilileri hemen olayın yaşandığı , Enderis Park semtinde bulunan eve gelerek yaralı olan adama müdahale etti. 29 yaşındaki Williams’ın göğsünde, ellerinde, yüzünde ve kafasında ciddi yanıklar oluşan Williams'ın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Suçunu itiraf eden ve korkunç planını anlatan cani, niyetinin Williams'ı öldürmek olmadığını söyleyen Smith tutuklandı. Smith kundakçılık, güvenliği tehlikeye atma ve kargaşaya yol açma suçlamaları ile yargılanacak. Genç adamın ise, yetkililere karısının son 3-4 aydır garip davrandığını söyledi.

