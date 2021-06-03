Canan Ergüder Sağlığı Hakkında Güzel Haberler Verdi

Ünlü oyuncu Canan Ergüder, Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklamış ve bu haber ile hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Edinilen son bilgilere göre Türkiye'nin en başarılı oyuncuları arasında yer alan Canan Ergüder’in sağlık durumu hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Bir kaç ay önce meme kanserine yakalandığını anlatan oyuncunun kemoterapi tedavisindeki 5. aşamanın bittiği haberi öğrenildi. Canan Ergüder, 5. aşamanın bittiğini ifade ederken her şeyin yolunda olduğu haberini de sevenleri ile paylaştı.

2017 senesinde meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir erkek çocuğu bulunan 43 yaşındaki ünlü oyuncu Canan Ergüder, son zamanlarda meme kanseri ile mücadele etmekte. Geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle rol aldığı Menajerimi Ara isimli diziden ayrılan ünlü oyuncu, gördüğü kanser tedavisi ve sağlık durumu hakkında en güncel bilgileri paylaştı.

Sosyal medya hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekilmiş olduğu fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımlar altına 5. kemoterapinin bittiğini ve her şeyin yolunda olduğunu açıklayan bir mesaj yazdı. Ergüder’in paylaşmış olduğu bu fotoğrafın altına oyuncunun sevenlerinden çok sayıda destek mesajları da geldi.

Nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve kemoterapi tedavisindeki 5. aşamanın bittiğini söyleyen Canan Ergüder, geçtiğimiz ayda kendisine çok sayıda sorular geldiğini ve küçük bir güncelleme yapmak istediğini belirtmişti. 3. kemoterapinin bittiğini daha var olduğunu fakat kendisinin iyi olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, yeni saçsız haline ve saçlarına alıştığını da açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Ergüder, ileride daha başka tipleri ile de karşılaşabileceğimizi düşündüğünü yazmıştı.

Meme Kanseri Nedir? Meme Kanseri Nasıl Oluşur?

Meme kanserinin meme dokusunun içerisinde bulunan süt kanallarında döşeyen hücrelerin ya da süt bezlerinde yapıların bozulması ve kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan aynı zamanda başka organlara da yayılma potansiyeli taşıyan tümöral bir oluşum olduğu bilinmektedir.

Meme kanserinin genel olarak erken zamanda bir belirti vermediği bilinmektedir. Bunun yanı sıra, bir kitle ele gelebilecek boyuta ulaşmadan iki sene öncesinde tarama mamografisi ile saptana bilecek bir oluşumdur. Bu sebeple, rutin olan taramalarını yaptırmayan kadınlarda meme kanserinin erken bir şekilde teşhis edilebilmesi zor bir durumdur.