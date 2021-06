Can Yaman ve Diletta Leotta İhanet İddialarını Yalanlayan Fotoğraflar Paylaştı!

Bir süredir İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu Can Yaman'ın aşk yaşadığı ve Şubat ayında evlenme teklifi ettiği Diletta Leotta ile ayrıldığı öne sürülmüştü. Leotta’nın iş insanı olan Ryan Friedkin ile dudak dudağa fotoğraflarının çıkması hem Türkiye hem de İtalyan basınında geniş bir yer bulmuş ve ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. İkili ise nispet yaparcasına tatile gitti ve ayrılık iddialarını bu şekilde yalanladı.

31 yaşındaki ünlü oyuncu Can Yaman, Ocak ayında 29 yaşındaki spor spikeri Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa süre içerisinde aşk yaşadığı Leotta’ya evlenme teklifinde bulunan Yaman, bir uçağın arkasına yazı yazdırarak İtalyanca evlilik teklifi sözlerini Roma'da uçurtmuştu ve “Evet” cevabını almıştı.

Yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Yaman ve Leotta hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmış ve spor spikerinin başka biriyle dudak dudağa oldu fotoğraflar basına yansımıştı. Bu olay sonrasında ikili herhangi bir açıklama yapmazken sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmek sürdürmüş ve fotoğraflarını kaldırmamıştı. Dudak dudağa yayınlanan fotoğraflar ardından tüm gözler Can Yaman'a çevrilmiş ve ünlü oyuncudan bir açıklama beklenilmişti.

Magazin gündeminde yer tutan ikili son olarak ise Como Gölü'nde tatil yaparken çekilmiş oldukları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı ve ayrılık yok mesajını bu şekilde vermiş oldu. Önceki gün de Capri Adası'na giden Can Yaman ve Diletta Leotta çifti gün boyu güneşin ve denizin tadını çıkardı. Keyifli anlarını Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşan ikili birlikte olduklarını da bu şekilde gözler önüne sermiş oldu. İtalyan spor spikeri 29 yaşındaki Diletta Leotta’nın, aşk yaşadığı ünlü oyuncu Can Yaman ile çekilmiş olduğu fotoğrafı “Deniz Kokusu” notu ile paylaşması dikkat çekti ve bu paylaşım 1 milyondan fazla beğeni aldı. Ğnlü oyuncu Can Yaman ve spor spikeri Diletta Leotta’nın tatil yaptıkları anlardan fotoğraflarını yayınlaması ile birlikte ayrılık iddialarının da doğru olmadığı öğrenilmiş oldu.