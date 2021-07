Can Yaman Nişanlanıp Türkiye’ye Döndü, Onlar Ekonomik Kazanım Yarattı!

Özgecan Gürel ile partner olduğu Bay Yanlış isimli dizinin final yapması ardından 2020 senesinin sonbahar döneminde İtalya’ya giden ünlü oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz hafta İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile bir Türkiye ziyareti gerçekleştirdi. Bir seneyi aşkın süredir İtalya’da kalan oyuncu Yaman, orada kaldığı sürede bir reklam filminde rol almış ve Sandokan isimli dizi için anlaşma yapmıştı. Bu gelişmelerin yanı sıra, İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile de aşk yaşamaya başlayan başarılı isim, aylar sonra ülkesine döndü.

Bu kez yanında İtalyan sevgilisi Diletta Leotta’yı da getiren ünlü oyuncu, İtalya’da yoğun bir şekilde geçen proje hazırlıklarının yanı sıra kaslarını daha da güçlendirmesi ile ilgi çekti. Leotta’yı ailesi ile tanıştıran ünlü oyuncu, İstanbul ziyareti sonrasında sevgilisi ile birlikte Bodrum’da tatil yapmaya gitti. Çift hem Türk hem de İtalyan basınında büyük yankı uyandırırken özellikle Türk basını Can Yaman ile Diletta Leotta çiftinin Türkiye’ye gelmesi ile adeta bayram yaptı.

Oyuncu ve spiker çiftin İstanbul ziyareti ile ilgili olarak çok sayıda haberler yapıldı ve yapılan haberler milyonlara ulaştı. Bu durum ünlü oyuncu Can Yaman’ın her iki ülkede de etkisinin ne kadar fazla olduğunu gözler önüne sererken Türk basını yüksek reyting oranları yakalayarak ciddi bir ekonomik kazanım yaratmış oldu.

Ünlü oyuncu Can Yaman’ın Türk ve yabancı hayranları İstanbul ziyaretinde meydana gelen her detayı dikkatle takip etti ve neler yaşandığı konusunda oldukça meraklandı. Can Yaman ile Diletta Leotta çiftinin Türkiye’ye gelişi hakkında Türk basının da fazla sayıda haber yapıldı ve gelirler de ünlü oyuncu sayesinde artışa geçti. Oyuncu, Türkiye ziyareti sırasında İtalyan sevgilisini mutlu etmek için her şeyi yaparken Can Yaman’ın annesi Güldem Can ve babası Güven Yaman da çifte eşlik etti.