Can Dündar: Sedat Peker Bana ‘Asılmayı Hak Ettin’ Diye Mesaj Göndermişti

Sedat Peker’in bugün Youtube’dan yayınladığı video dizisine bir video daha ekledi. Şimdiye kadar toplam 7 video yayınlayan Peker, bugün 8. Videosunu da yayınladı. Video kısa zamanda gündem olurken birçok kesimden tepkiler yağdı.

YENİ VİDEO PAYLAŞILDI

Peker’in videosunun yayınlanmasının ardından, gazeteci Can Dündar, Genel Yayın Yönetmeni olduğu Özgürüz Radyo’nun Youtube kanalından Sedat Peker’in 8’inci videosu hakkında bir anekdot paylaştı.

Peker, Suriye’ye gönderilen silahlar hakkında iddiaları öne sürdüğü 8’inci videosunun ardından Dündar, zamanında Suriye’ye giden silahlar konusunda yaptığı haber nedeniyle hapse girdiğini hatırlattı. Dündar, hapisteyken kendisine bir not gönderildiğini ve bu yazılı notta “Vatana ihanet ettin, asılmayı hak ettin” ifadesi bulunduğunu ve bu yazılı mesajın Sedat Peker tarafından kendisine gönderildiğini söyledi.

Can Dündar, Youtube’da yayınlanan videoda detaylı olarak şunları söyledi:

“Ne diyor şimdi Sedat Peker, beni Türkmenlere yolladığım TIR’ların arasına SADAT, kendi TIR’larını ekledi, benim üzerimden El Nusra’ya silah gönderdiler. Biz bunu yazdık diye, başımıza gelmedik kalmadı. Sorgulandık, yargılandık, hapsedildik, kurşunlandık, ailemizden ayrı kaldık, sürgüne geldik. Bütün malvarlığımıza el kondu. Ne vatan hainliğimiz kaldı ne cemaatçiliğimiz. İnfaza da az kalmıştı. Cezavindeyken gelen yazılı mesajı hiç unutmuyorum. ‘Sen vatana ihanet ettin, asılmayı hak ettin’ diyordu. Kimdi yazan biliyor musunuz, Sedat Peker. Sonunda o haberden dolayı 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bugün doğruluğu birinci ağızdan tescillenen haberin bedelini sadece ben değil, o TIR’ları yakalayan savcılar ve yargıçlar da ödedi. Araştıran milletvekilleri de haberi yayınlayan Cumhuriyet gazetesinin bütün yöneticileri de…”

“Tayyip abi için uykusuz bir hafta başlıyor”

Can Dündar öte yandan, Sedat Peker’in “Seninle konuşacağız Tayyip abi” sözlerini de yorumlayarak, “Tayyip abi için uykusuz bir hafta başlıyor” dedi.