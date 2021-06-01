Çamlıca Kulesi Cumhurbaşkanı Tarafından Bugün Hizmete Açıldı

Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı ünvanını taşıyan ve İstanbullara, mega kenti panoramik olarak izleme imkanı sunacak olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Çağ açan fethin 568. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nin hizmete açılışını gerçekleştirdi. Çamlıca Kulesi'nin İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olduğu ifade edildi. Kulenin betonarme yapısının yüksekliğinin 221 metre olduğu açıklandı ve kürenin çelik anten yüksekliğinin 868 metre olduğu ifade edildi.

Konu ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projenin bir süre önce yayıncılık hizmetleri vermek için faaliyetlerine başladığını anımsattı ve önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile halkın yararlanabileceği restoran, seyir terası, dinlenme salonları ve kafe gibi alanları ile bir bütün olarak hizmete açacaklarını söyledi. Yapımına 2017 senesinde başlanan Çamlıca Kulesi'nin toplam olarak 30 bin 150 metrekare bir alana sahip olduğu da duyuruldu.

Kulenin depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı da bilinçli bir şekilde inşa edildiği ifade edildi ve Çamlıca Kulesi'nin çelik anteni ile beraber yerden 369 metre yüksekliğe ulaştığı söylenildi. Kulenin inşaatı hakkında bilgi verilirken zemin kodu 218 metre olan Çamlıca Kulesi'nin zemin katında ise 4 kat ve üzerindeki 45 kat ile birlikte toplamda 49 katı bulunduğu açıklandı. Çamlıca Kulesinde 27000 metrekare cephe kaplamasının da gerçekleştirdi ifade edildi.

Çamlıca Kulesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu estetik ve mühendislik niteliklerinin övülesi olduğuna işaret etti. Bugün hizmete açılan Çamlıca Kulesi sayesinde Türkiye'nin yayıncılık alanında bir ilke daha imza attığını ifade eden Karaismailoğlu, dünyada ilk kez bir haberleşme Kulesi'nden aynı anda 100 tane FM radyo yayını yapılabildiği bilgisini de kamuoyu ile paylaştı.