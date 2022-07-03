Camdaki Kız’ın Rafet Bey’i Karısını Aldatmamış, Öpüşme Provası Yapmış!

Usta oyuncu Tamer Levent, Kanal D projesi olan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde Rafet Koroğlu isimli karaktere hayat veriyordu. Dizinin sezon finali yapması sonrasında özel hayatı ile gündemde yer alan ünlü oyuncu Tamer Levent yapmış olduğu açıklamalar ile gündemde yer aldı. Olay görüntüleri ortaya çıkan ünlü oyuncu açıklamaları ile daha çok konuşuldu. Geçtiğimiz senelerde oyuncu genç bir kızı dudaklarından öperken yakalanmış ve bu haber ile adından söz ettirmişti.

“Sette öpüşme provası yapıyorduk” şeklinde açıklamalarda bulunan Tamer Levent karısını aldatmadığını ifade etti ve çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulunarak dikkat çekti. 71 yaşındaki ünlü oyuncu Tamer Levent, evli ve iki çocuk babası olması ile de adından söz ettirdi. Usta isim geçtiğimiz senelerde genç bir kızı dudaklarından öperken yakalanmış ve açıklaması ile isminden söz ettirmişti. Bu konu sonrasında magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi de istedi.

“Eşimi Aldattığım Yazılıyor, Bu Doğru Değil”

Ünlü oyuncu Tamer Levent hakimliğe başvuru dilekçesi sundu ve görüntülerin sette prova sırasında gerçekleştiğini yazdı. Magazin basınına sızan söz konusu fotoğrafların montajlanmış olduğunu açıklayan Tamer Levent, genç bir kız ile öpüşmesinin sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu belirtti. Konu hakkında yazılan haberlerde ünlü oyuncunun eşini aldattığına yönelik ifadeler kullanıldığını açıklayan ünlü isim, bu durumun gerçeği yansıtmadığını da söyledi. Mahkeme ise oyuncunun bu talebini reddederken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Camdaki Kız’ın Rafet Koroğlu'su Tamer Levent Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

1977 senesinde Ankara'da Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun olan usta oyuncu Tamer Levent bu sıralarda Camdaki Kız dizisinde rol alıyor ve Rafet Koroğlu karakterini canlandırıyor. İzmir'de 13 Ekim 1950 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu yazar, sanat yönetmeni ve yönetmen olarak kariyer hayatına devam ediyor. Bugün 70 yaşında olan ünlü isim devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak da çalışmalar yapmıştı.

Dizileri ve filmleri ile de adından söz ettiren usta oyuncu Tamer Levent Tatlı Rüyalar, Yaralı Yürek, Vazgeç Gönlüm, Gülpare, Akşamdan Kalma, Kılıç Günü, Ayaz, Atlılar, Su ve Ateş, Aşk Yeniden, Cesur ve Güzel, İstanbullu Gelin, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara ve Çiçero gibi pek çok projede rol alarak adından söz ettirmişti.

Başarılı kariyer hayatının yanı sıra son günlerde özel hayatı ile de gündem olan ünlü oyuncu Tamer Levent, basına sızan fotoğrafları ile adından söz ettirdi. Mahkemeye başvurarak hakkında çıkan haberlere erişim yasağı getirilmesi talebinde bulunan usta oyuncu mahkemeden ise ret cevabını aldı. Çıkan fotoğraflar hakkında konuşan ünlü oyuncu Tamer Levent genç bir kızla set sırasında prova esnasında öpüştüğünü yazdı ve bu durumun gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Basında karısını aldatıyormuş gibi haberler yazıldığını ifade eden Tamer Levent bu durumun gerçeklik payı olmadığını da söyledi.

Genç bir kız ile samimi görüntüleri ortaya çıkan Camdaki Kızı’n Rafet Koroğlu’su usta oyuncu Tamer Levent çıkan haberler sonrasında mahkeme yolunu tuttu fakat istediğini alamadı. Bu olay ile gündemde yer alan başarılı oyuncu hakkında yazılanları kabul etmedi ve onların gerçeği yansıtmadığını da belirtti