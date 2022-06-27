Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan Bir İlke İmza Atacak

1989 senesinde Adana'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, dijital proje olan Sıfır Bir Adana ile geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Daha sonra pek çok önemli yapımda bulunarak kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan başarılı oyuncu, pek çok başarılı projede performans sergilemişti. Ünlü isim oyunculuk macerasına 2016 senesinde başlamış ve kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanarak büyük bir çıkış gerçekleştirmişti. Çukur dizisi ise ünlü oyuncu için çok önemli olmuştu.

Çukur dizisinde Azer karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan güçlü bir şekilde oyunculuk performansı sergilemiş ve daha sonra çok sayıda teklif almıştı. Alev Alev dizisinde ise Ömer karakteriyle başrol oynayan ünlü oyuncu daha sonra Camdaki Kız dizisine dahil olmuştu. Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin 2. sezonunda Hayri karakteriyle sevenleri ile buluşan ünlü oyuncu ilgi ile izleniliyor.

Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşuyordu fakat proje son olarak sezon finali arası verdi. Cihangir Ceyhan ise projenin 2. sezonuna damga vuran oyuncu oldu. Sürpriz bir şekilde hikayeye Hayri karakteriyle dahil olan ünlü isim dizinin gidişatını olumlu anlamda etkiledi ve proje oldukça başarılı izlenme oranları elde etti. 3. sezonda Hayri karakteri yine dizide öne çıkacak ve Cihangir Ceyhan oyunculuk performansı sergileyecek.

Selçuk Aydemir'in yönetmen olarak filmin başında bulunacağı ve hikayesini yazdığı Güven Bana isimli filmin çekimlerine ise kısa süre içerisinde başlanacağı öğrenildi. Cihangir Ceyhan da okuma programı başlanan filmin kadrosunda yer alıyor ve hazırlık yapıyor. Bir komedi projesinde rol alacak olan ünlü oyuncu bir ilke imza atacak ve bu defa dram yapımında yer almayacak. Komedi hikayesinde ünlü oyuncunun nasıl bir karaktere hayat vereceği ve seyirci kitlesi karşısına nasıl çıkacağı merak ediliyor.