Camdaki Kız’ın Damadı Levent İlk Kez Böyle Görüldü!

2008 senesinde televizyon macerasına Karamel isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Buğra karakteri ile adım atan ünlü oyuncu Tuğrul Tülek, yeni projesi ile adından söz ettirdi. Karamel dizisi sonrasında Hatırla Gönül isimli projede canlandırdığı Ali Yücelen isimli rol ile dikkatleri üzerine toplayan oyuncu, sergilediği performans ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Ünlü isim bu sıralarda ise Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reyting rekorları kıran Camdaki Kız’da rol alıyor. Koroğlu ailesinin damadı olan Levent karakterine oldukça başarılı bir şekilde hayat veren ünlü isim Tuğrul Tülek, dizi ekranlara geldiği sırada merak içerisinde izleniyor. Ünlü oyuncuyu sinema, dizi ve tiyatro oyunlarının yanı sıra yorumcu, çevirmen, yönetmen ve müzisyen olarak da görebiliyoruz. TRT Müzik’te izleyici karşısına çıkan Meral Azizoğlu ile Hakan Güngör’ün aktristler ve aktörleri müzik sahnesi ile buluşturduğu program Laterna’da performansı ile kendisine hayran bırakan Tuğrul Tülek, müzisyen kimliğini konuşturmaya başardı.

Yetenekli oyuncu Tuğrul Tülek programda Türkçe ve İngilizce olmak üzere çok sayıda şarkı seslendirdi ve bu anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Selen Öztürk’te sosyal medya hesabı üzerinden oyuncu arkadaşını tebrik etmeyi ihmal etmedi ve o anlar merak içerisinde izlenildi. Peki Tuğrul Tülek kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bursa’da 1976 senesinde doğan ünlü oyuncu 1999 senesinde ise Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı sene Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatrosu’nda oyuncu olarak çalışmaya başlayan ünlü isim 2002 senesinde ise konservatuar sınavını kazanmış ve Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde ikinci üniversite eğitimine başlayarak 2006 senesinde mezun olmuştur. Bunun yanı sıra ünlü isim değişim öğrencisi olarak Polonya'da da oyunculuk eğitimi almış ve çok başarılı bir kariyer hayatı geçirmiştir.