Camdaki Kız’ın 3. Sezonu Aşk-ı Memnu'ya Benzeyecek

İlk iki sezonunda Kanal D ekranlarında çok başarılı sonuçlar elde eden ve senaryosundan oyuncu kadrosuna dikkatleri üzerine çeken Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi, 3. sezonu ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlık yapıyor. Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Tamer Levent, Enis Arıkan ve Hande Ataizi gibi birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Camdaki Kız dizisi 48. yeni bölümü ile 3. sezonuna başlayacak. Yeni sezonunu 15 Eylül Perşembe akşamında seyirci karşısına çıkaracak olan dizi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Dizinin 3. sezonu ile ilgili paylaşılan fragmanlar dikkat çekti ve Camdaki Kız dizisinin hayranları paylaşılan bu fragmanları titiz bir şekilde takip etti. Diğer taraftan dizinin 3. sezonunun Aşk-ı Memnu'nun izlerini taşıyacağı da görüldü. Türk televizyon tarihine altın harflerle adını yazdıran Aşk-ı Memnu dizisinin izleri projenin 3. yeni sezonunda görülebilir. Yasak bir aşk Hayri ile Nalan karakterleri arasında başlarken bu durumun ortaya çıkıp çıkmayacağı ise merak ediliyor. Dizinin 2. sezonunun son bölümlerinde bu durumun mesajı seyirci kitlesine verilmiş ve neler olacağı merak konusu olmuştu. Dizinin 3. sezonunun bu yasak aşk üzerine kurulu olacağı düşünülürken yeni bölüm de merak içerisinde bekleniyor.

Dizinin 2. sezonunun son bölümünde yani sezon finali bölümünde Hayri ile Nalan karakterleri arasında yaşanılanları birinin gördüğü düşünülüyordu. Bu durum da Beşir karakterini hatırlattı ve Beşir'in Behlül ile Bihter'in yasak aşkına şahit olması durumunu hatırlattı. Beşir senelerce bu sırrın altında ezilmiş ve gerçekleri söylemek isteyip söyleyememişti.

3. sezonu ile Kanal D ekranlarında hayranları ile buluşmak için hazırlıklarını sürdüren Camdaki Kız dizisinde Hayri ile Nalan arasındaki aşk filizlenecek. Seyirci kitlesi ise bu duruma şahitlik yaparken 2. sezonun son bölümünde onları gören kişinin kim olduğunu merak ediliyor. Diğer taraftan dizinin yayınlanan fragmanına göre Nalan karakterini avucunun içine almak için bu kişinin bir hamle yaptığı ortaya çıkmıştı. Yeni sezonda bu kişinin kim olduğu öğrenilecek ve onları izleyen kişinin hangi karakter olduğu ortaya çıkacak.

Uzun bir süre boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde gizemli bir hikaye seyirci kitlesi ile buluşmuştu. Bu defa Camdaki Kız dizisinin 3. sezonunda gizemli bir kişi varlığını koruyacak ve sonunda kim olduğu öğrenilecek. Bu durum diziye karşı heyecanın artmasına sebep olurken yeni sezonun da bayağı heyecanlı olacağı düşünüldü. Nalan ile Hayri’yi gören bir kişinin olduğu ve bu durumun da Aşk-ı Memnu dizisine benzediği yorumlanırken sezonun heyecanlı geçeceği hakkında görüşler sunuldu.

Farklı bir dizi seyircisi ise yine Aşk-ı Memnu dizisine göndermede bulunarak dizinin yeni sezonunun o diziyi hatırlattığını savundu. Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteri senaryoda kendi ayakları üzerinde duramayan, çaresizlik içerisinde bulunan ve hep birilerine ihtiyaç duyan bir kadın olarak performans sergiliyor. Bu duruma sinirlenen bazı izleyiciler bulunuyor ve onlar Nalan'ın artık güçlü biri olmasını istiyor.

Bir grup seyirci Nalan karakterinin çaresizlik içerisinde kalmasını üzüntü ile karşılarken artık onun güçlü bir kişiliğe kavuşması gerektiğini de savunuyor. Dizinin yeni sezonunda Nalan karakterine ne olacağını söylemek henüz mümkün değil fakat izleyici grubu yeni dönemde çok heyecanlı bölümleri seyredecek.