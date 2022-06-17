Camdaki Kız Sezon Finalinde Ne Oldu, Dizi Nasıl Bitti?

Yapımı OGM Pictures tarafından üstlenilen ve Kanal D ekranlarında yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi dün akşam sezon finalini 47. bölümü ile yaptı. Projenin 2. sezon finali, hem ABC 1 hem de AB kategorilerinde günün en çok izlenen projesi olarak adından söz ettirdi. Elde edilen bu başarı ile beraber Kanal D dizisi olan Camdaki Kız, etkili bir final ile dikkat çekti.

Gerçek bir hayat hikayesini anlatan ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizi ekrana gelen her yeni bölümü ile çok yüksek izlenme oranları elde ediyor. Seyirci kitlesi Camdaki Kız dizisinin yayınlanan sezon finali bölümü ile çok yüksek dereceli bir heyecan yaşadı ve dizi Perşembe gecesine damga vurarak iki birincilik aldı.

Proje muhteşem bir final bölümü ile bu sezona veda ederken Nalan karakteri Cana'nın eşi Sedat'tan hamile olduğunu öğrendi. Cana'yı Sedat ile yüzleşmesi adına onu konağa getiren Nalan yine gerçeği öğrenemeyerek sevenlerini üzdü. Diğer taraftan Pervin ise Rafet’ten intikamını almaya kararlı olarak Rafet’e Cavit ile Gülcihan'ın geçmişini anlattı. Diğer taraftan bırakmış olduğu bir not ile Muzo'yu düğün gününde terk eden Pera, Muzo'ya büyük bir yıkım yaşattı.

Neredeyse her ikili ilişkide çok farklı ve heyecan dolu olaylar yaşanırken dizinin sonraki sezon bölümlerinde yaşanacak olan gelişmeler ise merak edildi. Muzo düğün günü Pera tarafından terk edilirken Rafet’in Cavit ile Gülcihan'ın geçmişini öğrenmesi de geceye damga vuran farklı bir olay oldu. Bunun yanı sıra dizinin sezon finalinde Hayri ile Nalan arasında yaşananlar da büyük dikkat çekti ve ikiliyi kimin gördüğü merak konusu oldu. Sezon finali yapan dizide ikili oldukça yakınlaştı ve yeni sezonda neler yaşanacağı hakkında çeşitli tahminler yapıldı.