Camdaki Kız Nalan Hayri’ye Aşık Olacak Mı, Nalan-Hayri Aşkı Nasıl Başlıyor?

Perşembe akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi birinci sezonu ile iyi bir çıkışa imza atmıştı. Oyuncular ikinci sezon başladığında dizide güçlü performanslar sergilemiş ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Proje çift haneli reyting oranları alarak bu sezonda oldukça etkili olan diziler arasına adını yazdırdı. Hikayede meydana gelen sorunlar ile dikkat çeken dizi son aylarda ise farklı bir konu ile gündemde yer alıyor.

Camdaki Kız, Fox TV dizisi olan Mahkum’un yayın hayatına başlaması ile beraber izleyici kaybı yaşamış ve eskisi gibi etkili bir hikayeyi ortaya koymamıştı. Bu durum da pek çok izleyici grubunun Camdaki Kız dizisinden vazgeçmesine sebep olarak gösterilirken ekibin de durumun farkında olduğu bilgisine ulaşıldı. Oyuncu kadrosu hikayenin toparlanacağı yönünde umut dolu sözler söyleyerek seyirci kitlesini umutlandırdı ve dizideki sıkıntıları bildiklerini belli etti.

Burcu Biricik, Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan ve Tamer Levent gibi oyuncuların kadroda bulunduğu projenin 31. bölümünün geride kaldığı öğrenildi ve dizinin yeni bölümünde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Dizinin 32 yeni bölümünün 24 Şubat Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacağı öğrenilirken Nalan ve Hayri arasında neler olacağı da merak ediliyor. Bunun yanı sıra dizinin yeni bölümünde Cihangir Ceyhan tarafından hayat verilen Hayri karakterinin de öne çıkacağı biliniyor.

Cana ile hesaplaşma yaşayan Nalan daha sonra Hayri ile birlikte aşkın anlamını aramaya başlayacak. Daha sonra yaşanan tüm bu gelişmeler ardından Feride karakteri de Cana ile Sedat'a uygulamış olduğu cezayı planlayarak dikkat çekecek.

Nalan ve Hayri karakteri arasında ilginç bir yakınlaşma başlaması da yeni bölüme damga vuran gelişmeler arasında sayılacak. Nalan ile yakınlaşmaya başlayan Hayri ve yaşanacak olan sahneler Perşembe akşamında Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşacak.