Camdaki Kız ile Bir Zamanlar Çukurova Yarışıyor!

Dün akşam yayına getirilen diziler ile televizyon kanalları rekabete başladı. Yeni sezonda yayın hayatına devam eden diziler seyirci kitlesi ile buluştu. Bu diziler arasında da Camdaki Kız ile Bir Zamanlar Çukurova vardı. Yeni bölümleriyle ekranlara verilen diziler uzun bir süre ardından hayranları ile buluştu ve seyirci kitlesini ekranlara kilitledi.

Oldukça başarılı geçen 1. sezon sonrasında ikinci sezonuyla ekranlara dönen Camdaki Kız dizisi çarpıcı sonuçlar aldı. Reyting dönüşü ile rakibine göre fark atan Kanal D dizisi, adından söz ettirmeyi başardı. Başrollerinde Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nunbulunduğu Camdaki Kız isimli sevilen dizinin, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlandığı biliniyor. 10. yeni bölümü ile tüm kategorilerde bir hayli güzel sonuçlar alan proje, dizi rakibine fark atmayı başardı. Tüm kişiler kategorisinde ikinci sırada yer alan Camdaki Kız, AB ve ABC1 kategorilerinde de zirveye geçti.

Farklı hikayesinin yanı sıra oyuncuların performansları ile de çok konuşulan dizi, reyting sonuçları ile büyük başarılar elde etti. Kanal D, tüm kategorilerde iyi bir başlangıç yaparken seyirci kitlesi de yeni bölümden memnun kaldı. 2. sezonun 1. bölümü tüm sezonun iyi geçeceğine dair mesajlar da verdi.

Camdaki Kız dizisinin rakibi olan Bir Zamanlar Çukurova ise tüm kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. ATV dizisinden 3 başrol oyuncusunun ayrılması ardından yeni oyuncular eklendi ve hikaye de değişti. İbrahim Çelikkol ile Erkan Bektaş’ın yeni karakterler ile diziye katılması seyirci kitlesinin ilgisini çeken bir gelişme oldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi geçtiğimiz sezonda Camdaki Kız başlayana kadar tüm kişiler kategorisinde zirvede yer alıyordu. Dün akşam yayınlanan bölümde de benzer bir durum meydana geldi. ATV dizisi AB kategorisinde günü 5. sırada tamamladı ve ABC1’de de ikincilik elde ederek adından söz ettirdi.