Camdaki Kız Hayri Kimdir, Camdaki Kız Hayri’yi Kim Oynayacak?

Perşembe akşamlarında Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan ve yayınlandığı ilk bölümü itibariyle geniş bir kitleye hitap eden başarılı dizi Camdaki Kız, bu akşam sezon finali bölümünü ekranlara taşıyacak. Dizinin sezon finali olacak yeni bölüm fragmanı hayranları ile buluştu ve görülenler şok etkisi yarattı. Fragmanın son saniyelerinde merak konusu olan Hayri karakterinin ismi göründü ve bu karakteri canlandıracak olan oyuncunun kim olduğu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından televizyon dizisinde uyarlanan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi 9. yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Bu akşam izlenecek olan bölümün fragmanında görülen Hayri karakteri seyircileri meraklandırdı ve seyirci kitlesi tarafından araştırmalar yapılmaya başlanıldı. Dizinin kitabını okuyan izleyiciler Hayri ile Nalan’ın yasak aşk yaşadığını biliyordu ve bu durum projede önemli bir gelişme olarak yorumlandı.

Perşembe akşamında bu sezonun son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız seyirci kitlesi ile buluşacak ve heyecan dolu heyecan dolu anlar yaşanmasına sebep olacak. Yaşanan çok sayıda olay ve gerilim dolu anlar ardından Nalan ve Sedat evlenecek fakat Cana ise Sedat'ın peşini bırakmak istemeyecek. Nalan'ın annesi rolünde olan Feride karakteri ise yaklaşıp ikiliyi ayırmaya çalışacak Bunun yanı sıra Cana’ya da dersini verecek. Cana karakteri ise Feride'nin hamleleri ardından son kozunu kullanacak ve bir süre birliktelik yaşadığı Sedat'ı kışkırtmaya çalışacak. Sedat ise Cana’nın tuzağına düşerek şok etkisi yaratacak. Düğün gecesinde fragmanda görülen sahnelere göre Nalan'ın Sedat'ın yanından kaçması ve annesine gidip yardım istemesi sezon finalinin en önemli bölümlerinden bir tanesi olarak görüldü. Feride ise kızının gelmesi üzerine ona “Yüzündeki çaresiz ifadeyi hemen sil ve kocanın yanına dön” şeklinde bir cevap verecek. Annesi tarafından üzerine kapı kapanan Nalan ise koridorda bir başına kalıp yere çökecek. Bu sırada ise fragmanda da görüldüğü üzere Burcu Biricik tarafından hayat verilen Nalan karakterine Hayri yardım edecek ve Nalan ailesi hakkında gerçekleri de artık öğrenecek. Hayri karakterini canlandıracak olan isim için ise bazı iddialar ortaya atıldı fakat resmi bir açıklama henüz yapılmadı.