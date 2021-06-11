Camdaki Kız Feride ve Cana Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bir süre önce Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve her bölümü ile rekor kırarak yayın hayatına devam eden başarılı dizi Camdaki Kız, dün akşam sezon finali bölümünü yayınladı. Yeni sezonda da devam edeceğini duyuran dizi, final bölümünde oldukça ilginç sahneleri ekranlara taşıdı ve seyirci kitlesi bölümü izlerken nefeslerini tuttu. Özellikle Nalan'ın annesi olan Feride karakterinin Cana'nın saçlarına yapıştığı anlar dizinin en ilgi çekici sahnelerinden biri olarak yorumlandı. Nalan'ın mutlu olması için susmayı tercih eden Feride, Cana ve Sedat'ı yan yana gördü ardından Cana’nın saçına yapışarak tehditler savurdu. Bu sahne izleyicilerin nefesini keserken sosyal medyada da konu hakkında çok sayıda yorumlar yapıldı ve tweetler atıldı. Kısa süre içerisinde gündem haline gelen bu sahne dün gecenin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanıp bir televizyon dizisi projesi haline gelen ve gerçek hayat hikayesini anlatan Camdaki Kız’ın 9. yeni bölümü sosyal medyada konuşulmaya hala devam etmekte. Kızı Nalan’ın yuvasını yıkmaya çalışan Cana’ya bu kez Feride engel koydu ve yapılanlar Twitter'da gündem haline geldi.

Cana karakterinin yasak aşk itirafı sonrasında Feride, kızının mutlu olması için susmayı tercih etmiş ne farklı bir tavır takınmıştı. Her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için adımlar atan Feride, Muzaffer ile de bir görüşme yapmış ve Nalan’ı Muzaffer'e emanet ederek güvende hissetmek istemişti.

Burcu Biricik tarafından hayatı verilen Nalan karakteri ise otelde düğün hazırlıkları yapılırken annesinin kendisini yıllardır söylediği cümleleri düşünmeye başladı ve oldukça stresli hissetti. Diğer taraftan Cana da Sedat'a tekrardan vedalaşmayı teklif etti ve Feride ikisini birlikte gördü. Cana'nın saçlarına yapışan Feride, kendisinin kimseye benzemediğini söyledi ve Cana’ya cehennemi yaşatacağını belirtti.