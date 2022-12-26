Camdaki Kız Dizisine Ünlü Oyuncu Veda mı Edecek?

Kanal D ekranlarında Perşembe akşamlarında yayınlanarak izleyici karşısına çıkmakta olan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin 62. bölümü geride kaldı ve seyirci grubu projenin yeni bölümünü beklemeye başladı. Dizi 62. bölüm sonunda çok başarılı izlenme sonuçları aldı ve hikayenin başarısı sebebiyle seyirci kitlesi hikayeye olan meraklarının devam ettiğini belirtti. Bu durum projenin elde ettiği yüksek reyting oranlarından da net bir şekilde anlaşılırken sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Senaryonun heyecanı da perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı sürdüren Camdaki Kız dizisi açısından arttı ve seyirci grubu her yeni haftayı merakla beklemeye başladı. Özellikle Cana karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hande Ataizi geçtiğimiz hafta diziye veda etmiş ve bu durum çok önemli bir gelişme olarak yorumlanmıştı. Daha sonra Feride karakterini canlandıran usta oyuncu Nur Sürer'in de senaryoya veda edecek olması dizide yaşanan büyük değişimi gözler önüne seren farklı bir nokta oldu. Bunun yanı sıra Nalan karakterinin gerçek babası olan Metin karakteri de yeni bölümlerde dizide öne çıkacak ve adından söz ettirecek. Engin Alkan, Nalan'ın babası olan Metin karakterine hayat vererek Camdaki Kız dizisinde performans sergileyecek.

Hikayede devam eden değişim dizinin kadrosuna veda edenler ve hikayeyi yeni eklenen oyuncular ile milyonlarca seyirci grubunu heyecanlandırıyor. Hayri karakteri üzerine de önemli gelişmeler yaşanacak ve Hayri 3. sezonun öne çıkan karakteri olacak. Camdaki Kız dizisine bu sezonda büyük katkılar yapan ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan Burcu Biricik ile çok iyi bir partnerlik süreci geçiriyor. Fakat Hayri karakterinin hikayedeki konumu ise sonraki süreçlerde yavaş yavaş azalabilir.

Sedat karakterinin bebeğini ve Cana’yı kaybetmesi sonrasında Nalan'dan yapacağı bebek Sedat'ın hayata tutunma motivasyonu haline geldi. Hayri Nalan'dan yanıt alamadı ve Nalan tekrardan evine dönerken Hayri taksici olarak onun karşısına çıktı. Hayri daha sonra Billur'dan Nalan'ın konağa neden geri döndüğünü öğrendi ve konağı bastı. Dizinin 62. yeni bölümü sonrasında 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve önemli detaylar seyirci karşısına çıktı. Hayri Nalan'ı unutamaması sebebiyle adeta gölge gibi onun peşinden ayrılmamaya başladı. Nalan verdiği kararın arkasında durmayı tercih ederken Hayri defterini kapattı ve dirayetli durmaya çalıştı. Diğer taraftan Hayri Nalan'ın bu davranışlarını ve Nalan'ın kendisinden vazgeçtiğini kabullenemedi ve konağı bastı. Feride Muzo'dan Hayri’ye karşı destek istedi ve Sedat ile Muzo'nun gözü dönerek Hayri’ye saldırdı. Bunun yanı sıra Nalan babasıyla tanışabilme hayali kurmaya başladı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Camdaki Kız dizisinin 63. bölümü 2022 yılında yayınlanan dizinin son bölümü olacak ve dizi 29 Aralık Perşembe akşamında seyirci karşısına çıkacak. Hayri karakteri yeni bölümde istenmeyen adam olacak ve Cihangir Ceyhan'ın bu sebeple Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesine veda etme durumu seyirci grubunun kafasını kurcalayan bir olay olarak görülecek.