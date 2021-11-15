Camdaki Kız Dizisine Bomba Transfer

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Camdaki Kız, ikinci sezonu ile yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda büyük başarılara imza atan ve adından söz ettiren dizi, oyuncu kadrosu ile de beğeni toplamakta. Son zamanların fenomen ismi olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanarak televizyon ekranlarına getirilen dizi Camdaki Kız çok sayıda yorum alıyor. Geçtiğimiz sezonda Kanal D ekranlarında yayına başlayan dizi yeni sezonda da ekranlara getirildi ve sosyal medyada büyük başarılara imzasını attı.

Başrollerinde Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun bulunduğu Camdaki Kız isimli yapım, OGM Pictures imzalı olarak televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Perşembe akşamlarının en sevilen yapımları arasında bulunan Camdaki Kız güçlü hikayesi ile de izleyici kitlesinden tam puan alıyor.

Dizinin ikinci sezonunda en çok merak edilen konulardan biri Hayri karakteri olmuştu. Hayri karakterine hangi oyuncunun hayat vereceği ve hikayede yaşanacak olan gelişmeler araştırılmıştı. Burcu Biricik tarafından canlandırılan Nalan, düğün gecesinde annesinin kendisini reddetmesi ardından yıkılmış ve Hayri ile karşılaşmıştı. Hayri daha sonra evlerinde şoför olarak işe başlamış ve olaylar da bu şekilde ilerlemişti.

Projenin ilerleyen bölümlerinde Hayri karakterinin mahalleden tanıdığı Zeliha isimli bir kızın ortaya çıkacağı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Peki Camdaki Kız Zeliha kimdir?

Arka Sokaklar dizisinden Camdaki Kız’a transfer yapılacağı öğrenildi ve müjdeli haberi gazeteci Birsen Altuntaş Twitter hesabı üzerinden takipçilerine duyurdu. Zeliha herkesin hemşire sandığı bir karakter olarak dizide yer olacak. Fakat aslında çok farklı bir kimliğe sahip olacak ünlü oyuncu Yüsra Geyik, dizide rol almak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi sonrasında Camdaki Kız’a transfer olan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, bu haber ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.