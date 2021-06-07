Cam Tavanlar Konusu ile Dikkat Çekti! Aşk ve Rekabet İzleyicileri Büyüleyecek

Yaz sezonunda Show TV ekranlarında yayınlanacağı öğrenilen ve iddialı bir şekilde seyirci kitlesi ile buluşacak olan Cam Tavanlar isimli dizinin televizyon yayınlarına yeni bir soluk getireceği hakkında konuşmalar sürüyor. Ojo pictures imzalı olarak yayınlanacak olan Cam Tavanlar isimli projeden yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı. İzleyiciler, dizinin ilk bölümü için heyecanlı bekleyişini sürdürürken projenin Çarşamba akşamında 1. yeni bölümünü yayınlayacağı bilgisine ulaşıldı. İşte Çarşamba akşamında ilk bölümünü ekranlara getirecek olan dizinin fragmanı ve konusu hakkında detaylı bilgiler…

Çarşamba akşamlarında ekranlara gelecek olan ve Show TV'de bu yaz sezonuna damga vurmak için hazırlıklarını sürdüren Cam Tavanlar isimli proje geri sayımda. Oldukça farklı bir hikayesi ile izleyici karşısına çıkacak olan Cam Tavanlar isimli dizinin tanıtım videosunda oldukça ilgi çekici anlar yayınlandı. Bensu Soral tarafından hayat verilen Leyla ve Kubilay Akan'ın canlandırdığı Cem karakterinin aşk hikayesinden kesitler sunan fragmanda dizi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı ve izleyici kitlesi daha da meraklandı. Kubilay Aka ve Bensu Soral'ın rol aldığı Cam Tavanlar isimli projede bulunan diğer oyuncuların isimleri de haberimizin devamında yer almaktadır.

Konu bakımından ise proje, Leyla ile Cem ikilisinin iş dünyasında gireceği çetin yarışı konu edinecek. Ekranlara getirilecek olan bu yarış hikayesinde hangi karakterin galip geleceği merak konusu oldu. Meriç Acemi tarafından senaryosu yazılan, Kerem Çatay ve Ömer Özgüner yapımcılığında yayınlanacak olan Cam Tavanlar, fragmanı ile ilgi çekti. Dizinin yönetmenliğinin Fehmi Öztürk tarafından yapıldığı öğrenilirken oyuncu kadrosunda da Kubilay Aka ve Bensu Soral'ın yanı sıra Utku Ateş, Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Ayten Soykök, Beril Kayar, Mehmet Bilge Aslan, Alper Kut, Şifanur Gül, Aziz Caner İnan, İsmail Karagöz, Gizem Erdem, Şehnaz Bölen Taftalı, Cevdet Arıcılar ve Ayhan Işık gibi birbirinden başarılı isimler rol almakta.