Çalışma Bakanından Son Dakika EYT Açıklaması! EYT Çıkacak Mı, EYT Ne Zaman Çıkacak? Türkiye gündemini uzun zamandır meşgul eden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? EYT yasası ile alakalı son gelişmeler neler? Tüm bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Yaş kriteri sebebiyle emeklilik işlemleri bir türlü başlatılamayan binlerce vatandaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den gelen son dakika açıklamasına yöneldi. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanacağının anlaşıldığı açıklama neticesinde gözler, gelecek resmi açıklamaları çevrildi. İşte karşınızda süreç ile alakalı son durum ve bakan Bilgin’ in açıklamaları...

EYT Çıkacak Mı? EYT’de Son Durum Ne? Çalışma Bakanı Bilgin’den Yeni EYT Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son dakika açıklamada 3600 ek gösterge hususunun çözümünün bu ay sonu itibariyle tamamlanmış olacağını söyledi. Son çalışmaları gerçekleştireceklerini ve sözleşmeli meselesi başta olmak üzere EYT hususunun masada yer aldığını söyledi. Bunların ise dosya dosya olacak şekilde önlerinde durduğunu ve mayıs ayı sonu itibari ile bütün bu problemlerin tamamen çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar “EYT” konusunun mayıs ayı itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi bekleniyor. Yasama dönemi içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasal bir hal alarak emeklilikte yaşa takılanlar konusunu çıkmasıyla beraber emeklilik bekleyen binlerce vatandaş aynı anda emekliliğe hak kazanacak