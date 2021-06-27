Çalışanlara Müjde Geldi! Hayalleriniz Gerçek Oluyor Yapılandırmayla Erkenden Emekli Olabilirsiniz

Böylece sigortalılık süreleri dolacak ve emekli olmaya hak kazanacaklar! Yeni çıkan düzenleme ile yüz binlerce vatandaşımıza destek olunuyor. Ayrıntılar ise haberimizde.

SGK prim borcu başta olmak üzere vatandaşlar vergi, trafik cezası gibi çeşitli borçlarını yeniden yapılandırma imkanını sahip olacaklar. Borçlar tekrar yapılandırılarak vatandaşlarımız ya peşin ya da uzun taksitlerle borçlarını kapatma fırsatı elde edecekler. Yapılandırma yasası ise özellikle geçmişe dönük prim borçları yüzünden emekliliğini kazanamamış BAĞ-KUR’ları yakından ilgilendiriyor! Bu fırsatla artık emekli olmanız için engel kalkacak.

YÜZ BİNLERİN YÜZÜ GÜLECEK

Yasaya göre BAĞ-KUR borcu olan ve ödemeyen vatandaşların yüzleri gülecek. Sadece prim borcu olan değil aynı zamanda devlete ödenmemiş borcu olan tüm vatandaşlar bu yapılandırma geçerli olacak. Salgın döneminde birçok vatandaşımızın geliri düştü. Salgının ekonomik etkileri devam ederken devletten gelen bu destek ise yüz binleri sevindirdi. Yapılandırma sayesinde birikmiş prim ya da vergi borçlarını tek kalemde kapatabilecek ya da uzun vadeler ve düşük taksitler şeklinde ödeyebileceksiniz.

EMEKLİLİK İÇİN ENGEL ORTADAN KALKACAK

Yeni gelen düzenlemeye göre BAĞ-KUR olanların ödeyemedikleri prim borçları silinecek. Sigortalılık süreleri ise dondurulacak. Vatandaşlar dondurdukları sürenin primini ödedikten sonra, çalışma süreleri eğer emekliliğe yeterliyse direkt olarak emekli olabilecekler. Böylece birçok çalışanın emekliliğine engel olan büyük bir problem ortadan kalkmış olacak. Bu aşamadan sonra vatandaşlarımızın tek yapması gereken ise emeklilik dilekçesi vermeleri. Dilekçe verip vatandaşlarımız emekli maaşlarını almaya hemen başlayabilirler.

RAKAMLAR KÜÇÜLDÜ ARTIK EMEKLİ OLMAK DAHA DA KOLAY!

2008 yılından beri sık sık BAĞ-KUR’lu vatandaşlarımızın emeklilik hakkı elde etmesi için yapılandırılmalar düzenleniyor. BAĞ-KUR prim borcunu ödeyemeyen vatandaşlar prim borçlarını sildirerek sigortalılık sürelerini donduruyordu. Ellerine para geçen ya da maddi durumu düzelen vatandaşlar daha sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek ihya yani canlandırma başvurusunda bulunuyordu. Fakat ihya yapmak için o zaman askeri ücretinin 7,5 katına kadar bir miktar talep ediliyordu. Bu nedenle birçok BAĞ-KUR’lu emekli olamıyordu.

YAPILANDIRMA FIRSATINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına bağımsız çalışanlar ve yarım BAĞ-KUR’luları yararlanabilecek. Aynı zamanda BAĞKUR tescili yapıldığı halde geçmişteki prim borçları sebebiyle sigortalılık süresini dondurmuş olanlar ya da bunların hak sahipleri bu yeni düzenlemeden yararlanabilecek.

Yapılandırma başvuruları ise 1 Temmuz tarihi itibariyle başlayacak. 1 Kasım 2021 tarihine kadar da başvurular devam edecek.

İhya içinse çıkarılan borcun tamamının ilk taksit süresi içinde ödenmesi ön koşul. Böylece dondurulan primler emeklilik için geçerli sayılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan ilk taksit ödemeler içinse süre ekim ayı olarak açıklandı. Fakat Cumhurbaşkanı Kararı ile taksit 1 ay daha uzatılabilir. Eğer öteleme kararı olmazsa ihya ödemeleri 1 Kasım’a, öteleme olması durumunda ise 31 Aralık’a kadar ödenmeli. Ödemeye yapmayanların başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvurular ise sigortalılık dosyasının bulunduğu SGK il ya da ilçe merkezlerine yapılacak.

