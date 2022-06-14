Çalışanlar İçin 1000 TL Ek Ödeme Onaylandı! Aile Yardımı Detayı!

Enflasyon rakamlarının haber olmadığı bir gün yok artık. Her ürüne düzenli olarak zam geliyor olması da milyonlarca sabit maaşlıda olduğu gibi memur ve memur emeklilerinin yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Bu durumda tüm memur ve emekliler de 4 Temmuz tarihini büyük bir merakla beklemeye devam ediyor. Neden mi? Çünkü bu tarihte memur ve emekliler için yeni maaş zamları açıklanacak. Buna göre yapılacak olan maaş zammı ile birlikte hem aile yardımı artış gösterecek hem de bazı sosyal haklara iyileştirme gelecek.

Aile Yardımı Rakamları da Artacak!

Hatırlarsanız memurlar çalışmayan eşleri için yaklaşık olarak; 535 TL ödeme almaktaydı. Aynı zamanda bu ödemeler sadece çalışmayan eşler için değil, aynı zamanda 6 yaş altındaki çocuklar için ayrı 6 yaş üstündeki çocuklar için ayrı olarak ödeniyordu. Buna göre önceki rakamları kısaca hatırlamamız gerekirse şunları söyleyebiliriz. Memurlara çalışmayan eşleri için: 535, 6 yaş altındaki çocuklar için 117 ve 6 yaş üstündeki çocuklar için 58 TL ödeme yapılıyordu.

Kısaca mevcut enflasyon rakamlarına göre beklenen zammın gelmesi durumunda iki çocuklu ve eşi çalışmayan bir memurun alacağı destek ödemesinin 1063 TL civarına gelmesi ön görülüyor.

Ne Zaman Netleşecek

Özellikle ödemeler ve zamların netleşeceği tarih olarak 4 Temmuz işaret ediliyor. Son dönemlerde ilk altı aylık enflasyon rakamının yüzde 38.52 olması beklenmekte. Bu durumun vatandaşın cebine yansıyan kısmı ise çok daha yüksek duruyor. Ne yazık ki tam olarak hak ettiği zamları alamayan memurlarda aile yardımı gibi ekstra gelir kaynaklarının artış göstermesini bekliyor. Bu sayede toplama vurulduğunda maaşlarında düşükte olsa bir yükselmenin ortaya çıkması da mümkün olabilir.

Memur Maaş Zammı Hakkında

Son zamanlarda yaptığımız hemen hemen tüm haber ve içerikler dönüp dolaşıp memur maaş zammını işaret ediyor. İlk 6 ayın enflasyon rakamlarına bağlı olarak açıklanacak memur maaş zammı, toplu sözleşme oranına göre belli olmakta. Hal böyle olunca hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu sözleşme oranına ilave ek zam sinyalinin yapıldığını söyleyebiliriz. Peki ama tüm bunlar ışığında ortalama bir memur maaş zammı ne kadar olacak? Doğal olarak bu orandan başlayarak maaşlara yansıyacak tutar hakkında çıkarım yapmakta mümkün olmaktadır.

4 Temmuz tarihi gelmeden önce yapılan tüm maaş rakamlarının birer tahmin olduğunu unutmamak gerekiyor. Özellikle internette çok sık karşımıza çıkan ve ekonomistlerin sıklıkla dile getirdikleri en düşük emekli maaşı rakamları da bu tahminlere dahildir. Buna göre aile ödenekleri ile birlikte en düşük memur maaşının 6.350 TL’den – 8.560 TL’ye çıkması bekleniyor. Aynı artış doğal olarak emekli aylıkları için de geçerli olacak, buna göre en düşük emekli aylığı 4.300 TL’den 5.800 TL’ye çıkacak.

Ortalama Maaş Zammı Tahminleri

Bu tabloya göre ortalama maaş zammı tahminleri şu şekilde oldu:

Mesleğe yeni başlamış bir memur: 5.980 TL maaş alırken beklenen maaş zammı ile birlikte maaşı: 8.080 TL oldu. Yine mesleğe yeni başlayan bir öğretmen: 6.663 TL alırken maaş zammı ile birlikte alacağı rakam: 8.955 TL oluyor. Bunun dışında Araştırma görevlisi maaşı: 9.450 TL’den 12.758 TL’ye çıkarken, Avukat (yeni başlamış) 8.585 TL alırken maaşı 11.590 TL oldu. Bu sebeple mayıs ayı itibariyle maaşların da artış göstermesi tüm çalışanları bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Tabii ki bu bu maaş zamlarında mesleğine yeni başlamış ve bekar çalışanların belirtildiğini de hatırlatmış olalım.