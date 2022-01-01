Çağatay Ulusoy'un Yeni Dizisinden İlk Fragman Yayınlandı

Genç oyuncu Çağatay Ulusoy son olarak ekranlarda İçerde isimli televizyon dizisi projesi ile yer almış ve sergilediği oyunculuk performansı ile sevenlerinden beğeni toplamıştı. Genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları arasında bulunan ünlü isim, geçtiğimiz sene de sevenlerine bir sürpriz yapmış ve Menajerimi Ara dizisine konuk olarak katılmıştı. Daha sonra ise dijital platformu tercih eden Çağatay Ulusoy BluTV'de yayınlanan Yeşilçam isimli projede rol almış ve kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmaya devam etmişti.

Yeşilçam isimli dizi ile uzun süredir magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, televizyon dizisinde yer almamış ve hayranları onu televizyon ekranlarında da görmek istediklerini sosyal medya paylaşımlarında dile getirmişti. Oyunu hakkında geçtiğimiz aylarda bazı haberler çıkmış ve Çağatay Ulusoy'un televizyon ekranlarına döneceği yazılmıştı.

Yetenekli oyuncu Çağatay Ulusoy'un televizyon ekranlarına döneceği ile ilgili haberler hakkında detaylara ulaşıldı ve konu, ünlü oyuncunun hayranlarının ilgisini çekti. Daha önce Çağatay Ulusoy’un Yalı Çapkını isimli dizi projesinde de rol alacağı söylenilmiş de fakat oyuncunun senaryoyu beğenmediği ve teklifi kabul etmediği de konu hakkında edinilen bilgiler arasında yer almıştı.

Bu defa genç oyuncu Çağatay Ulusoy’un adı farklı bir dizi ile anıldı ve gazeteci Birsen Altuntaş konu hakkında detayları bildirdi. Süslü Korkuluk isimli yeni dizi ile Çağatay Ulusoy'un anlaşma yaptığı açıklandı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Peki Süslü Korkuluk dizisi oyuncuları kimdir, Süslü Korkuluk dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak?

Süslü Korkuluk isimli oyuncunun anlaşma yaptığı dizinin TV8 ekranlarında izleyici kitlesi karşısına çıkacağı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı ve oyuncunun bir tasarımcıya hayat vereceği şeklinde yorumlar gerçekleşti. Projenin ilk fragmanı da ilgi çekici olarak değerlendirildi ve dizinin yönetmenliğinin Cem Karcı tarafından üstleneceği açıklandı.