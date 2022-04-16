Çağatay Ulusoy'un Dizisi Bu Defa İsim Değiştirdi

Aylardır gündemin üst sıralarında yer alan Süslü Korkuluk dizisinin tanıtımı yayınlamış ve oyuncu kadrosunun belli olduğu duyurulmuştu. Söz konusu projenin ilk olarak Tv8’de yayınlanacağının duyurusu gerçekleşmiş ve Çağatay Ulusoy'un sevenleri bu konu ile ilgili olarak sosyal medyada bayram havası estirmiş ve ne kadar mutlu olduklarını belirtmişti. Başarılı oyuncunun İçerde isimli dizi ardından seneler sonra tekrardan ekranlara dönecek olması dizi hakkında dikkat çeken bir diğer nokta olmuştu. Çağatay Ulusoy'un üzerine titizlikle ile çalıştığı projenin ismi değişti ve yeni isim Terzi olarak açıklandı.

Dizinin yönetmenliğinin Cem Karcı tarafından gerçekleştirildiği biliniyor ve projenin yayınlanan ilk tanıtımı dikkat çekiyordu. Çağatay Ulusoy dizide Alina Boz ile başrolde yer alacaktı fakat proje hakkında üst üste problemler yaşandı. Yapım hakkında bu süreçten sonra aksilikler meydana geldi ve Alina Boz'un projeden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra dizinin yüksek bütçeli olması sebebi ile de bir anlaşmazlık çıktığı öğrenildi ve seyirci kitlesi yaşanan gelişmeleri şok içerisinde takip etti.

Bir süre sonra dizinin televizyon yerine dijital platformda yayınlanacağı öğrenildi ve Netflix ile anlaşma yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Netflix ile anlaşma yapılması ardından ünlü oyuncu Alina Boz’un proje veda etmesi gündemde yer alan konular arasında gösterildi.

Yetenekli oyuncu Alina Boz'un proje veda etmesinin ardından kadın başrol oyuncusu için Esra Bilgiç’e teklif gittiği öğrenilmişti. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ise dizinin anlaşma şartlarının kendisine uymaması sebebiyle sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile proje teklifini kabul etmediğini açıklamıştı. Esra Bilgiç'in teklifi kabul etmesi ardından dizinin kadın başrol oyuncusu Şifanur Gül oldu ve seyirci kitlesi bu karara tepki gösterdi. Kadın başrol oyuncusunun belli olmasının ardından dizinin ismi de değişti ve ilk olarak Süslü Korkuluk olarak açıklanan isim Terzi olarak değişti.