Çağatay Ulusoy’dan Senaryoya Müdahale!

Genç oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak BluTv’de seyirci karşısına çıkan Yeşilçam dizisi ile sevenleri karşısına çıkmıştı. Ünlü ismin yani proje olan Yalı Çapkını ile tekrardan ekrana gelmek için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu dizide ünlü oyuncunun talebi üzerine büyük bir değişikliğin yapılmak üzere olduğu açıklandı.

Yer aldığı her proje ile kariyer hayatında büyük başarılara imza atan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni dizi Yalı Çapkını ile hayranları karşısına çıkacak. Dizi ile ilgili henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadı fakat araştırmalar ise devam ediyor. Yapımın başrol oyuncusu açıklandı ve yapımcılığın OGM Pictures tarafından gerçekleşeceği bilgisine ulaşıldı.

Yalı Çapkını ismi ile izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrolünde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy bulunacak. Proje için kadın oyuncu arayışının da devam ettiği bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Konu ile ilgili olarak Gazeteci Birsen Altuntaş’ın açıklamaları dikkat çekici olarak değerlendirildi. Altuntaş, ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un senaryoyu beğenmediğini aktarırken değişiklik talebinde bulunduğu da açıklandı.

Başarılı oyuncunun isteği üzerinde senaryonun tekrardan yazıldığı bilgisine ulaşıldı ve senaryo ekibinin bugünlerde ciddi bir çalışma içerisinde olduğu söylenildi. İddialara göre, sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy, senaryoda istediği gibi bir değişiklik yapılmaz ise yapımda bulunmayacağını söylemiş. Peki Yalı Çapkını dizisi oyuncuları kimdir?

Dizinin Tv8’de yayınlanacağı şeklinde yorumlar yapıldı ve bazı ünlü kadın oyuncuların ismi dizi ile anıldı. Özge Gürel ile Neslihan Atagül’ün isminin dizi ile anılması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Fakat söz konusu durum ile ilgili henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadı ve detaylar merak edildi. Bununla birlikte yapımın tamamen orijinal bir hikayeden oluşacağı da söylenildi ve kitap ya da yabancı dizi uyarlaması olmayacağı aktarıldı.