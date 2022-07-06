Buz Hokeyi Dünya Şampiyonasından Rusya'ya Yasak

Rusya ve Beyaz Rusya'nın, Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından dünya buz hokeyi şampiyonasının yasaklanmasına yönelik itirazları, uluslararası yönetim organı tarafından reddedildi.

Ne Rusya ne de askeri müttefiki Belarus'un Mayıs ayında ev sahibi Finlandiya tarafından kazanılan erkekler buz hokeyi dünya şampiyonasında oynamasına izin verilmedi.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) disiplin kurulu Salı günü, her iki ülkeyi de şampiyonadan men etme kararının "bir yaptırım değil, bir güvenlik politikası olduğunu" ve "güvenlik politikasının ayrımcı olmadığı ve orantılı olduğunu" belirtti.

IIHF konseyi, Rus birliklerinin Ukrayna'yı işgalinden dört gün sonra 28 Şubat'ta her iki ülkeyi de yasaklama kararının oyuncuların, taraftarların ve diğer turnuva katılımcılarının güvenliğini sağlamak olduğunu savundu.

Rusya ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in memleketi St Petersburg'da oynanacak olan gelecek yılki erkekler buz hokeyi dünya şampiyonasına ve erkekler dünya gençler şampiyonasına ev sahipliği yapma hakkından da mahrum bırakıldı.

IIHF Başkanı, "Bağımsız kurul, Rusya'da [dünya gençler şampiyonası] ve [dünya şampiyonasına] ev sahipliği yapmanın veya Rus ve Belarus takımlarının şu anda IIHF yarışmalarına katılmasını kabul edilemez bir güvenlik riski olacağı yönündeki görüşümüzü destekledi." Luc Tardif, Salı günü yapılan temyiz başvurularını söyledi.

Rusya ve Beyaz Rusya, diğer birçok Rus spor organizasyonunun yaptığı gibi, davayı Spor Tahkim Mahkemesine götürebilir.

'Etki pozisyonlarından kaldırıldı'

Buz hokeyi kararı, Salı günü Rusya veya Beyaz Rusya'da hiçbir uluslararası spor etkinliğinin yapılmaması gerektiğini ve her iki ülkenin vatandaşlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesi gerektiğini yineleyen ortak bir açıklama yayınlayan düzinelerce ülke ile aynı zamana denk geldi.

Açıklamada, Batı'dan 35 ülke, Japonya ve Güney Kore de Rus ve Belarus spor yönetim organlarının uluslararası spor federasyonlarından askıya alınması ve her iki ülkenin vatandaşlarının uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesi çağrısında bulundu.

Spor bakanları ve kültür yetkilileri tarafından yayınlanan açıklamada, "Hükümet yetkilileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Rusya ve Belarus devletleriyle yakından bağlantılı kişiler, kurullar ve organizasyon komiteleri gibi uluslararası spor federasyonları üzerindeki etki pozisyonlarından uzaklaştırılmalıdır." Dedi.