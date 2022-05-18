Büyükçekmece'de Aidat Vermeyen Kadın Taciz ve Darp Edildi İddiası Ortalığı Karıştırdı

Korkunç olay bu defa İstanbul Büyükçekmece'de meydana geldi ve ilçede yaşayan bir kadının aidat vermemesi gerekçesiyle oturduğu site yönetimi tarafından taciz ve darp edildiği yönünde bilgiler öne sürüldü. Arzu Buğur isimli genç kadın İstanbul Büyükçekmece'de bir sitede oturuyordu. Konu hakkında ortaya atılan iddialara göre genç kadın site yönetiminin karar defterini görmek istedi fakat yönetim ise bu isteğe karşı çıktı. Yönetimin bu isteğine karşı çıkması üzerine genç kadın daha fazla aidat vermeyeceğini ifade etti ve yönetim ile ev sahibi arasında bir tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma sırasında site yönetimine bağlı olan personellerin sözlü şekilde genç kadını tehdit etmeye başladığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. O sırada site yönetiminin personeli olduğu öne sürülen 1 kişinin tehdit anları da güvenlik ve cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı. Yine oturduğu sitenin yönetimde bağlı olan bir personel tarafından tacize uğradığını ve darp edildiğini ifade eden Arzu Buğur konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İki sene önce yaşadığı sitede ev sahibi olduklarını açıklayan genç kadın bölgeye geldiklerinden beri aidatın talep edildiğini ve korkmaları sebebiyle ilk başta aidatı yatırdıklarını açıkladı. Durumdan şüphelenmeye başladığını ifade eden genç kadın site yönetimi olup olmadıklarını anlamak adına resmi evrak talep ettiklerini ve karar defterini görmek istediklerini söylediğini açıkladı. Yaşanan bu olay sonrasında sözlü tacizin başladığını ifade eden genç kadın kızını okuldan olmak adına apartmandan çıktığını ve karşıda bulunan güvenlik kulübesinde oturan adamın kendisine bağırmaya başladığını ve cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. O sırada arkadaşının çığlıklarını duyması üzerine yanına geldiğini ifade eden genç kadın adamın kendisini bırakıp arkadaşını darp ettiğini söylerken koruma talep ettiğini ve psikolojik destek istediğini de anlattı.