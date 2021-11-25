Büyük Müjde Geldi SSK-SGK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yarın 2.300 TL Hesapta!

Detaylar Haberimizde... Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR emeklileri için çok büyük bir gelişme yaşandı. Emeklileri ilgilendiren büyük kiriz sonrası az da olsun yüzleri mutlu eden o güzel haber geldi. Garanti Bankası emeklilere sıkıntılı günlerden çıkış bileti veriyor.

Emekli vatandaşlar biraz olsun rahatlayacaklar. Garanti Bankası promosyon ile ilgili oluşturduğu paketi emekli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sundu. 2,5 gün içinde hesaba aktarılan promosyon ödemesine dair tüm bilgiler bu haberimizde.

Hayat şartlarında geçinmekte oldukça zorlanan emekli vatandaşlar ay sonuna yetişemiyor. Fakat Cuma müjdesi verildi. Devletin kendi bankalarının ardı sıra kişisel(özel) bankalarda atağa kalkmış durumda. Bundan ötürü Garanti Bankası Tam 2.100 TL hesaplara aktarıyor. Devletten emekliler için yaptığı yardımlar bununla da sınırlı kalmıyor.

BAĞ-KUR, SSK, veyahut Emekli sandığının müşterileri Garanti Bankasına adım atarak promosyon ödemesi alabiliyor. Bir başka açıdan bir yakınını bankaya götüren de ekstra olarak 250 TL nakit para ödemesi yapılacağı belirtiliyor. Bütün emekli topluluğunu rahatlatacak olan promosyon ücreti Garanti Bankasına gitmeden anında alınabiliyor. 3 gün içerisinde hesaba aktarılan promosyon ücretleri ise sayfamızda bulunmakta. Aynı zamanda Garanti BBVA lı emekliler Garanti Bankası şubesine gitmeden Garanti BBVA Mobil veya Müşteri İletişim Merkezi ağıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA ya taşıyabilecekler.

2260 Türk Lirası kadar promosyon ödemesi aktaracak olan Garanti Bankasından aktarılan açıklamada

“Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren Türkiye Cumhuriyeti kimliğinizle beraber size en yakın noktadaki Garanti Şubesini gelerek emekli ücretinizi(maaşınızı) hemen Garanti Banka aktarabilirsiniz “diye söylendi. Şu an sizde Garanti promosyonlarını detaylı inceleyip internet, mobil, ya da şahsen başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti BBVA 1.510 TL ye dek emekli maaşı alanlara 1.310 TL, 1510-2600 TL arasında emekli ücreti(maaşı) alanlara 1.660 TL, 2600 TL ve daha yukarıda ücret (maaş) alanlara ise 2.010 TL nakit ücret promosyonu ödemesi yapacak. 1000’e yakın Garanti BBVA noktalarından ve 5210’u aşan Garanti BBVA ATM den emekli maaşınızı çok kolay bir şekilde alabilmek için, sadece yanınızda Türkiye Cumhuriyeti kimliğinizle size en yakın Garanti Bankası Noktasına uğramanız yeterli olacaktır.