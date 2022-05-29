Bütün Vatandaşların Dikkatine! SMS Göndererek 30 Bin TL Alabilirsiniz! Türkiye'nin kamu bankalarından Vakıfbank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalara göre ihtiyaç sahibi herkes açısından kredi desteği sunulacak. İhtiyaç kredisi avantajından yararlanarak en uygun faiz oranları ile geri ödemeler yapılacak. Bir sms ile kredinizi anında alabilirsiniz.

Ülkemizin öncü kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, 36 aylık vade seçeneği şeklinde uygun faiz oranları ile nakit problemi yaşayan vatandaşlara anında kredi sunmaya hazırlanıyor. Esnek ödeme alternatifleri ile kamu personellerinden özel çalışanlara ve emeklilerden öğrencilere kadar her kesimden vatandaşın bu krediden faydalanması açısından çalışmalara başlandı.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Vakıfbank tarafından geliştirilen ihtiyaç kredisi kampanyası ile nakit problemi yaşayan vatandaşların en uygun oranlardan faydalanmaları sağlanacak. Bütün Piyasalar ile emekli vatandaşları açısından kullandırılan kredi kampanyası kapsamında kolay başvuru uygulamalarının yanı sıra aynı zamanda esnek ödeme planlarının geliştirilmiştir. Vakıfbank tarafından sunulan kredi miktarının 50.000 TL'ye kadar olması durumunda 36 aylık vade seçeneği tercih edilirken, 50.000 TL'den daha yüksek rakamlar ile aranacak Kredi tiplerinde ise en çok 24 aylık vade seçeneği uygulanacak. Buna göre aylık %1.55 faiz oranından başlayan faiz oranları ile kredi verilmesi hedefleniyor.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıf bankası tarafından sunulacak ₺30.000 tutarında ihtiyaç kredisinin alınması amacıyla vatandaşların banka şubelerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkün olabileceği gibi diğer taraftan Vakıfbank mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden çok pratik bir şekilde ve kısa süre içerisinde başvuru işlemlerini yapmaları mümkündür.