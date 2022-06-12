Bütün TC emeklileri için mesaj verildi: 7777 TL alınabilecek!

Emekli maaş alan vatandaşlar, 7777 TL ödeme almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ihtiyaç kredisi olarak kamu bankaları ve özel bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanya başladı.

Sizlerde emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda düşük faizlerle yararlanabileceğiniz bu nakit kampanyasına daha önce bankalar üzerinden kredi kullansanız bile onay alabileceğini söyleyebiliriz.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarında 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini yapabilmektedir.

Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurularınızı banka şubeleri üzerinden yapabilir veya internet bankacılığını kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

ÖZEL BANKALARDA ÖDEME VERECEK!

Emekli maaşını özel bankalar üzerinden alan vatandaşlardan nakit başvurusu için kredi de alabiliyorlar. Denizbank, yapmış olduğu resmi internet sitesi üzerindeki duyuruda kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 32 80 numarasına gönderen vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı.

Denizbank haricinde ayrıca Akbank ve Garanti Bankası da yapmış olduğu kampanya ile birlikte emekli olan vatandaşların kendi bankaları üzerinden emekli maaş alması durumunda banka kredi puanına bakmadan onay vereceğini duyurdu. Akbank, özellikle Akbank Direkt uygulamasını kullanacak olan emekliler için başvurularını gerçekleştirebilecek bir kredi kampanyası yaptığını ve mobil uygulama üzerinden, haftasonu olsa bile emekli kredisi verdiğini duyurdu.

PTT KREDİ VERECEK

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ayrıca PTT şubeleri üzerinden de emekli maaş almaları durumunda PTT, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsunuz. 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilir, daha önce PTT üzerinden kredi kullandıysanız da gelir belgesiz 7777 TL ödeme alabilirsiniz.

Ptt üzerinden emekli maaş alan kişiler, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda bankanın kredi kampanyasına katılmış olacak ve onaylanan tutar, hemen kendi hesabına yatıracaktır. Cep telefonunuz üzerinden başvuru yapmak için kredi imkanından faydalanmak istiyorsanız sizlerde, PTT yazıp boşluk bırakıp, yapmış olduğunuz başvuru sonrasında onay almanız ile birlikte banka şubelerine veya PTT şubelerine giderek kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Ptt vermiş olduğu bu kredilerde aktif Bank aracılığı ile emekli olan vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır.