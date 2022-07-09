'Bütün Mültecilere Aynı Şekilde Davranılmıyor'

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bedeli ağır oldu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'ne (OHCHR) göre, 26 Haziran itibariyle en az 10.631 sivilin öldürüldüğü doğrulandı, ancak savaşta ölenlerin gerçek sayısının çok daha yüksek olduğu yaygın olarak anlaşılıyor.

Ukraynalıların dörtte birinden fazlası – 12 milyon – evlerini terk etmek zorunda kaldı. UNHCR, yaklaşık yedi milyonu ülke içinde yerinden edilmiş durumdayken, beş milyonunun komşu Avrupa ülkelerinde sığınma talebinde bulunduğunu söylüyor.

Ve savaş boyunca gözlemciler, mültecilere yönelik muamelede çifte standart olduğunu belirtiyorlar. Çatışmalardan etkilenen diğer ülkelerden gelenler Batılı ülkeler tarafından dışlanırken, savaştan kaçan Ukraynalılar açık kollarla karşılandı.

Al Jazeera, Uluslararası Af Örgütü Ukrayna başkanı Oksana Pokalchuk ile Zoom aracılığıyla iddia edilen savaş suçları, mülteci krizi ve bundan sonra ne beklediği hakkında konuştu.

İnsani kriz açısından, bu savaşın benzer ölçekteki diğer son çatışmalardan farkı nedir?

Pokalchuk: Bu savaşın diğer savaşlardan ve çatışmalardan önemli bir farkı, dayanışma ve diğer ülkelerde memnuniyetle karşılanma düzeyidir. Diğer çatışmalardan gelen mülteciler genellikle sınırlarda şiddetle geri çevrilirken, Ukraynalılar farklı ülkelerden çok geniş ve sürekli bir destek aldı ve Avrupa ülkeleri tarafından dayanışma içinde karşılandı.

Ayrıca, bunun Avrupa'daki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük silahlı çatışma veya savaş olduğunu anlamak önemlidir, bu da Avrupa ülkelerinde dayanışma seviyesinin daha yüksek olmasının nedenlerinden biri olabilir.

Sözde Avrupa çifte standardı, mültecilerin milliyet ve hatta etnik kökene göre nasıl sınıflandırıldığına dair bize ne söylüyor?

Pokalchuk: Avrupa Ukraynalılara misafirperverliğini gösterirken, bu krize verilen yanıt da sizin dediğiniz gibi “çifte standart”ı ortaya çıkardı. Sadece birkaç hafta önce 23 potansiyel mülteci Fas'tan İspanya'ya ulaşmaya çalışırken öldü.

Tüm mültecilere aynı muamelenin yapılmadığı açıktır.

Bunun örneklerini Ukrayna'da da gördük, kuruluşumuz, ırk ayrımcılığına uğramış, Ukraynalı olmayan insanların, savaşın başlarında ülkeyi terk etmeye çalışırken Ukrayna kuvvetleri tarafından ayrımcılığa maruz kaldıklarını hissettikleri birkaç vakayı belgelediğinden, bunun örneklerini gördük.

Bu her yerde var ve bununla yüzleşmeli ve onunla çalışmalıyız.

Ukraynalıların Ukrayna'daki yabancılara, çoğunlukla yerel dili konuşmayan öğrencilere yardım ve destek sağladığına dair olumlu hikayeler gördüğümüzü de not etmek önemlidir.

Sizce Avrupa mülteci krizi bundan sonra nasıl gelişebilir?

Pokalchuk: Bu krize verilen yanıtın Ukraynalı mültecilerle olumlu bir örnek oluşturacağını ve en azından Avrupa hükümetlerinin diğer kıtalardaki diğer savaşlardan gelen mültecilere nasıl davranıp destekleyebileceğini göstereceğini umuyorum. Avrupa'da pek çok insan Ukraynalıları evlerinde karşıladı ve gerçekten bu deneyimin onları hükümetlerini diğer mültecilere daha iyi davranmaya zorlamaya teşvik edeceğini umuyorum, çünkü nihayetinde göç konularında kararları Avrupa hükümetleri veriyor.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana milyonlarca insan evlerini terk etti. Şu anda ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin (IDP) durumunu nasıl tanımlarsınız?

Pokalchuk: Milyonlarca insan Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine kaçtı ve yedi milyona kadar ülke içinde ülke içinde yerinden edildi. ÜİYOK'lerle ilgili kesin rakamlara sahip değiliz çünkü yeni yerlerine kaydolmadan sürekli olarak yaşadıkları yeri değiştiren çok sayıda insan var ve bu da hükümetin veya diğer yetkililerin veri toplamasını zorlaştırıyor.