Büşra Develi, Erkek Severse’den Sonra Yeni Diziyle Dönüyor

Televizyon ekranında son olarak 2021 senesinde ATV kanalında yayınlanan Akıncı isimli fantastik projede yer alan Büşra Develi yeni gelişme ile adından söz ettirdi. Fantastik bir dizide yer almasıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Büşra Develi daha sonra geçtiğimiz sene bir romantik komedi projesinde de performans sergilemişti. Ünlü oyuncu Alperen Duymaz ile erkek severse isimli dizide başrolü paylaşan Büşra Develi bu defa hayranlarını şaşırtacak bir karar verdi. Ünlü oyuncu 2015 senesinden bu yana setlerde yer alıyor ve güçlü bir oyunculuk performansı sergileyerek hayranları karşısına çıkıyor. Farklı roller ve farklı projeler ile izleyici ile buluşma kararlılığını devam ettiren ünlü oyuncu Büşra Develi bir Netflix dizisi olan Kasaba isimli projede rol alacağını açıkladı. Dizinin çok etkileyici bir oyuncu kadrosuna sahip olduğu görülürken Büşra Develi'nin hayat vereceği karakter de merak konusu oldu.

Özgürcan Çevik, Okan Yalabık ve Ozan Dolunay gibi önemli isimlerin başrolde bulunduğu Kasaba isimli Netflix projesi büyük bir yara açan 3 farklı insanın trajik öyküsünü seyirci karşısına çıkaracak. Büşra Develi ile Ozan Dolunay ikilisi Netflix projesinde partner olacak ve proje 2023 yılında damga vuracak. Dizinin kısa süre içerisinde çekimlerine başlamasını bekleniyor ve dizinin ön hazırlıklarına devam ettiği biliniyor. Doğu Yaşar Akal ve Deniz Karaoğlu tarafından senaryosu yazılan Kasaba isimli dizi projesinde ünlü oyuncu Büşra Develi Begüm isimli karaktere hayat vererek hayranları karşısına çıkacak. Söz konusu dizi projesinin seyirci ile Netflix'te buluşması bekleniyor ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Sizler için haberimizin devamında bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan başarılı oyuncu Büşra Develi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Büşra Develi Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde 2015 senesinde Selin karakterine hayat vererek dikkatler üzerine toplamıştı. Daha sonra ünlü oyuncu Tatlı İntikam dizisinde Rüzgar karakterine hayat vererek oyunculuk kariyerinde önemli bir tecrübe yaşamış ve ardından Fi isimli dijital projede bilgi olarak performans sergilemişti. Ünlü oyuncu bunun yanı sıra Mehmet bir Cihan fatihi isimli dizide de rol almış ve sinema sektöründe de adından söz ettirmişti. Kara Komik Filmler, Deli ve Hadi Be Oğlum gibi yapımlarda rol alan Büşra Develi bu defa yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kameralar karşısına ilk olarak 2015 senesinde çıkan ünlü oyuncu Büşra Develi 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterine hayat vermiş ve bu şekilde geniş bir kitleye hitap etmeye başlamıştır. İzmit'te 25 Ağustos 1993 tarihinde hayata gözlerini açan ünlü oyuncu ilk öğrenim sonrasında ailesi ile beraber Antalya'ya taşınmış ve Antalya'da ortaöğrenim ve lise eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde gerçekleştiren ünlü oyuncu pek çok projede rol almıştır.