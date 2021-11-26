Bursa'da Bıçak ile Genç Kızı Takip Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Dün Türkiye'yi ayağa kaldıran ve sosyal medya gündeminde de yer alan dehşet görüntülerde, Bursa'da elinde bıçak olan bir şüpheli evine gitmekte olan 19 yaşındaki genç kızı takip etmişti. İş çıkışında yaya olarak evine giden M.Ş.G. isimli 19 yaşındaki kızı takip eden ve elinde bıçak olan bir kişinin görüntüleri kayıt altına alınmış ve korku dolu anlar yaşanmıştı.

Sosyal medya gündeme damga vuran görüntülerin yayınlanması ardından 19 yaşında Bursa'da eşinden çıkıp evine gitmekte olan genç kızı takip eden Afganistan uyruklu M.D’nin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Emniyette yapılan işlemler sonrasında söz konusu Afganistan uyruklu şahsın sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi’ne gönderildiği belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan dehşet verici görüntülerde iş çıkışı yaya olarak evine giden 19 yaşındaki genç kızı takip eden şahıs hareketleri ile korku saldı. Dün akşam saatlerinde Bursa'da meydana gelen korku dolu dakikalar hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Önceki gün saat 21.00 sıralarında meydana gelen korkunç olay Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yaşamıştı. Genç kızı tanımayan Afganistan uyruklu şüpheli elinde bıçak ile M.Ş.G.’yi takibe almış ve gündemde yer almıştı. Daha sonra 26 yaşındaki Afganistan uyruklu şahsın elindeki cismin bıçak olmadığı anlaşıldı ve şahıs ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Afganistan uyruklu şahıs hakkında “halkın huzurunu bozmak” suçlaması ile işlem yapıldı ve sınır dışı edilmesi için savcılık talimatı ile şüphelinin İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği öğrenildi. Afganistan uyruklu 26 yaşındaki kişinin iş çıkışı yaya olarak evine giden 19 yaşındaki genç kızı takip ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı ve sosyal medya ayağa kalktı. Şüphelinin şahsın sınır dışı edildiği bilgisi ise vatandaşlara bildirildi ve konu hakkında çok sayıda yorumlar yapıldı.