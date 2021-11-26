Burkinabe Protestocuları Tarafından Engellenen Fransız Ordusu Konvoyu Nijer'e Ulaştı

Burkina Faso'daki protestocular tarafından bir haftadan fazla ertelendikten sonra, Mali'ye giden bir Fransız askeri konvoyu Nijer'e ulaştı.

Kaya kentindeki yüzlerce gösterici, 19 Kasım'da Nijer üzerinden Mali'ye giderken Burkina Faso'dan geçerken lojistik kamyonları ve zırhlı araçları kuşattı.

Güzergah üzerindeki diğer iki şehirde daha önce protestolarla karşılaşan konvoy, daha sonra başkent Ouagadougou'nun hemen kuzeyindeki bir kampa çekildi.

Fransız askeri karargah sözcüsü Albay Pascal Lanni Cuma günü AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Fransız konvoyu Nijer'de" dedi ve yolculuğuna Perşembe günü Burkinabe jandarmalarının refakatinde devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Perşembe günü erken saatlerde, konvoy, Ouagadougou'nun 30 kilometre (18 mil) kuzeydoğusundaki bir askeri bölgeye konuşlandırıldı ve hükümet ile protesto organizatörleri arasında kamyonların gitmesine izin verilmesi için yapılan görüşmelerin sonucunu bekledi.

Hedefleri, yaklaşık on yıl önce kuzey Mali'de başlayan silahlı gruplara karşı savaşlarında Sahel bölgesindeki müttefikleri destekleyen Fransa'nın Barkhane operasyonunun merkezi olan Gao'daki bir üs.

Bu hafta başlarında LCI televizyonuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "manipülatörlerin" Fransız karşıtı duyguları beslediğini, ancak Burkinabe yetkililerinin bir çözüm bulmak için harekete geçmesini umduğunu söyledi.

Protestoları düzenleyenler, Burkina Faso Afrikalı Vatanseverler Koalisyonu veya COPA BF adlı bir grup. Gösterilerin, Burkina Faso'nun Fransa ile yaptığı güvenlik anlaşmalarındaki kusurları ortaya çıkarmayı amaçladığını söylüyorlar.

Fransa'nın sözcüsü Roland Bayala, "Fransa ile imzalanan anlaşmalara rağmen daha fazla ölüm vakası yaşanmaya devam ediyor ve ülkemiz hala yetersiz donanıma sahip" dedi.

Bayala'nın iddiası, Batı Afrika ülkesinde yerel ve uluslararası birliklerin şiddeti kontrol altına almadığı için hüsrana uğrayan birçok insanda yankılanıyor. Fransa, IŞİD (IŞİD) ve El Kaide ile bağlantılı silahlı gruplarla savaştıkları Sahel'de binlerce asker konuşlandırdı.

Burkinabe güvenlik güçleri, bu ayın başlarında bir El Kaide bağlantılı savaşçıların 49 askeri polis memurunu ve dört sivili öldürmesiyle son yılların en ağır kaybını yaşadı.

Çarşamba günü benzer bir saldırıda üç kişi daha öldü ve yıl boyunca yüzlerce sivil öldürüldü.

Cumartesi günü artan eleştiriler ve muhalefetin protestoların yenilenmesi çağrılarıyla karşı karşıya kalan Başkan Roch Kabore, Perşembe günü geç saatlerde televizyonda yayınlanan bir konuşmada ordudaki “kabul edilemez işlev bozukluğunu” ele alma sözü verdi.

Olası bir huzursuzluk beklentisiyle ülke genelinde okullar kapatıldı. Ulusal savunma ve kamu güvenliği ile ilgili yasal bir hüküm uyarınca geçen Cumartesi gününden bu yana mobil internet de kesildi.