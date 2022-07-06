Burkina Faso'nun Kuzeybatısındaki Saldırıda 20'den Fazla Sivil Öldü

Silahlı saldırganlar, Burkina Faso'nun kuzeybatısında en az 22 sivili öldürdü, bölgedeki şiddet olaylarındaki son ölümcül olay .

Yerel yetkililere göre, son saldırı Pazar günü geç saatlerde ve Pazartesi sabahı erken saatlerde, Kossi ilinde, hareketli orta Mali sınırından yaklaşık 55km (34 mil) uzakta gerçekleşti.

Bölge valisi Babo Pierre Bassinga yaptığı açıklamada, "Bu terör saldırısının geçici ölü sayısı 22 ölü, çok sayıda yaralı ve maddi hasardır" dedi.

Açıklamada, olay yerine askeri güçlerin konuşlandırıldığı ve çevre illere kaçanları barındırmak için önlemlerin alındığı belirtildi.

Mali'deki durum, 2012'de ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı bir hareket başladığından bu yana daha da kötüleşti. Son yıllarda, IŞİD (IŞİD) grubu ve El Kaide ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere silahlı gruplar, Mali'de ortaya çıkan güvenlik boşluğunda nüfuz elde etmek için jokey yaptılar. iklim değişikliğinin neden olduğu toplumsal gerilimleri şiddetlendirirken, merkezi bölgeler.

Güvensizlik, daha geniş bölgenin yanı sıra komşu Burkina Faso ve Nijer'e giderek daha fazla yayıldı .

Bu arada analistler, Mali ve Burkina Faso'daki askeri darbelerin şiddetin devam etmesine izin veren kurumsal güvensizliğe neden olduğunu söylüyor. Çatışmalar sadece Burkina Faso'da 1.85 milyondan fazla insanı yerinden etti ve Sahel'de binlerce insanı öldürdü.

Haziran ayında, bir Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arabulucusu, yetkililerin Burkina Faso'nun sadece yüzde 60'ını kontrol ettiğini söyledi.

Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Verileri Projesi'ne göre, ülkede Şubat ve Mayıs ayları arasında 2021'in aynı dönemindeki seviyenin iki katından fazla olan 530'dan fazla şiddet olayı meydana geldi.

Geçen ay, silahlı adamlar geçen ay kuzey Burkina Faso'daki başka bir kırsal bölgede en az 100 sivili öldürdü , ülkenin en az bir yıl içinde gördüğü en kanlı saldırı.

Şiddeti durdurmak için geçen ay askeri hükümet, biri Kossi yakınlarında olmak üzere iki askeri bölge kurulduğunu duyurdu. Sivillere askeri operasyonlar öncesinde evlerini terk etmeleri için iki hafta süre verdiler ve bunun yerinden edilmiş insanların krizini daha da kötüleştireceği endişelerine yol açtı.