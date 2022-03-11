Burgan Bank Emekliye İcraya Düşse Bile Artık Nakit Veriyor! Banka Müdürü Açıklamada Bulundu. Burgan Bank üzerinden emekli olan vatandaşlar, artık ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka kredi notuna uygun olup olmaması önemli değil. Burgan BANK resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu hakkında yapılan açıklama sonrasında emekli olan vatandaşlar için ayrı bir parantez açıldı. Emekli olan vatandaşlar bankalardan kredi kullanmak istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirir ve kendi kimlik numaraları üzerinden kredi sicili sorgulaması yapıldıktan sonra sonuç verilir. Bankalar üzerinden icralık ve avukatlık olan emekliler, malesef bankalardan kredi onayı alamıyor.

Burgan BANK yapmış olduğu bu son kampanyada, emekli olan kişilerin kendi bankalarından maaş almalarını kabul etmeleri durumunda, icralık borçların da kapattıktan sonra kredi notuna bakmadan emekli olan vatandaşlara kredi imkanı sağlıyor. Sizlerde başvurunuzu bu banka üzerinden hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan emeklilerin 75 yaşına kadar bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz.

Burgan Bank, icralık emekliye kredi veriyor mu?

Emekli olan kişilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen ve icralık olmaları durumunda nasıl kredi alabilecekleri hakkında araştırmaları, Burgan Bank, sonunda çözdü. Burgan, banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekli emekli maaşını bu bankadan alıyor olması durumunda hemen sonucunu alabilecektir.

Size en yakın Burgan Bank şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Burgan Bank şubelerine giderek başvurusunu gerçekleştirecek olan kişiler, Genel Müdürlük onayı alarak emekli kredisi kullanabilir. Emekli kredisi, aldığınız zaman banka sizlerin maaşınıza göre belirlenen limitlerdeki onaya sunacak ve bu limit içinde eğer diğer bankadaki olan borçlarınız varsa bu borçları kapatmak isteyecektir.

Emekli olan kişilere emekli borç kapatma kredisi olarak verilecek bu kredilere başvuru yapacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerinde ise yirmidört ay vadeli nakit kredi kullanabilir. Banka hakkında bilgi almak istiyorsanız, resmi internet sitesine girebilir ve buradan başvurular hakkında bilginizi alabilirsiniz.