Burcu Biricik Camdaki Kız Bittikten Sonra Uzaklara Kaçtı! Görenler İnanamadı

Uzun bir süredir Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi perşembe akşamlarında sevenleri ile buluşuyordu. Reyting listelerinin hep başında yer alan dizi, 2. sezonu ile fırtınalar estirmişti. Üstelik sezonu zirvede bitirmeye başlayan başarılı dizi Camdaki Kız pek çok usta oyuncuyu oyuncu kadrosunda bulunduruyordu. Usta isimlerle birlikte genç oyuncular da dizide performans sergiliyor ve izleyici kitlesi Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesini her hafta kaçırmadan izliyordu.

Camdaki Kız Sezon Finali Yaptı, Burcu Biricik Uzaklara Gitti

Söz konusu olan dizi final yapınca oyunculardan teker teker tatil pozları geldi ve ünlü isimler fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizi gerçek hayattan alıntılanıyordu ve izleyici kitlesi ile bu şekilde buluşuyordu. 2. sezonu ile fırtınalar estiren Camdaki Kız dizisi dram türünü çok başarılı bir şekilde işliyor ve yeni bölümleri ile merak konusu oluyordu.

Yapımcı Firma Oyuncuları Kıbrıs’a Tatile Götürmüştü

Söz konusu dizi Camdaki Kız’ın başrol oyuncusu Burcu Biricik ise dizide Nalan isimli karaktere hayat veriyor ve sergilediği gerçekçi oyunculuk performansı ile listelerin her zaman başında yer alıyordu. Rrojenin yapımcı firması olan OGM, dizinin sezon finali bölümlerinin çekimleri öncesinde oyuncuları beraber tatile götürmüş ve bu gelişme ile adından söz ettirmişti.

Birkaç günlüğüne dizinin bütün oyuncularını hep beraber Kıbrıs'a tatile götüren yapımcı firma bu gelişme ile oyuncuları mutlu etmişti. Dolayısıyla ortaya da eğlenceli fotoğraflar çıkmış ve oyuncu kadrosu Kıbrıs'a tatile giderken çekildikleri fotoğrafları ile çeşitli paylaşımlara imza atmıştı. Oyuncuların sosyal medya hesaplarından paylaşılan çeşitli tatil pozları dizinin hayranları tarafından da ilgi çekmişti.

Enis Arıkan Arkadaşlarının İfşasını Yayınladı

Ünlü oyuncu Enis Arıkan rol arkadaşları ile tatile giderken arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Ekip arkadaşlarını hazırsız bir şekilde yakalamayı başaran başarılı oyuncu Enis Arıkan uçaktan paylaştığı çekimler ile sevenlerini oldukça güldürmüştü.

Oyuncu kadrosu oldukça yoğun geçen sezon sonrasında beraber tatile çıktı ve ekibin keyfinin yerinde olduğu görüldü. Gerçekleşen tatil tüm oyuncular için büyük moral oldu ve Burcu Biricik de neşeli halleri ile objektiflere yansıdı. Sevilen oyuncu Burcu Biricik bir süre önce sezon finali yapan dizide başrol oyuncusu olarak seyirci karşısına çıkıyordu. Ünlü isim hikâyenin ana kahramanı olarak en çok yorulan oyuncular arasında bulunuyordu.

Burcu Biricik'ten Fotoğrafçı Eşi ile Yunanistan'da Tatil Fotoğrafları Geldi!

Sevilen oyuncu Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinde sezon boyunca durmadan çalıştı ve sergilediği performansı adından söz ettirdi. Bunun yanı sıra Kıbrıs tatil sonrasında ünlü oyuncu Burcu Biricik fotoğrafçı eşi Emre Yetkin ile beraber Yunanistan'da tatil yapmaya gitti. Ünlü isim Biricik, Yunan adalarında eşi Emre Yetkin ile bir tatil yaparak çeşitli paylaşımlara imza attı.

İki ünlü isim Yunanistan'da sokaklarda eğlenceli gezintiler yaptı ve tatillerinin tadını çıkardı. Ünlü oyuncu Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin de şehrin fotoğraflarını çekti ve sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamayı ihmal etmedi. Burcu Biricik ise bazı zamanlarda sokaklarda top oynarken, bazı zamanlarda ise renkli kıyafetleriyle poz veriyor. Bu sıralarda doyasıya dinlenen, eğlenen ve güneşlenen ünlü oyuncu tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor.