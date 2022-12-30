Burçin Terzioğlu’ndan Sevenlerine Bir İyi Bir Kötü Haber Var

Genç yaşlardan beri sinema sektöründe içerisinde bulunan Burçin Terzioğlu rol almış olduğu dizilerdeki performansı ile birlikte son yıllarda çok takip edilen bir isim haline gelmeyi başarmıştı. Ünlü oyuncu özellikle İlker Kaleli ile birlikte başrol oyununda yer almış olduğu Poyraz Karayel dizisinden sonra kariyer basamaklarını daha hızlı bir şekilde çıkmaya başladı.

Ünlü oyuncu bir süredir ekranlarda yeni bir dizi projesi ile gelmesini bekleyen takipçileri için ise can sıkıcı bir rolde olsa da dizide oynama haberini verdi. Ünlü ve başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu kaliteli oyunculuğu ile yapımcıların da Gözde isimleri arasında yerini alıyor. Ancak oynamış olduğu Poyraz Karayel’den sonra gelen teklifler arasından yapmış olduğu seçimler ile ekranlarda uzun süreden beri dizilerde görünmedi. Yine oynayacak olduğu dizilerle birlikte kariyerine başarı ekleme konusunda sıkıntı yaşayan oyuncunun ise oynamış olduğu dizilerdeki üst üste gelen talihsizlik neticesinde temkinli davrandığını ifade etti.

Burçin Terzioğlu Üst Üste Talihsizlikler Yaşadı

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu kurşun adlı dizide ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile başrol görevinde oynamıştı. Fakat bu talihsizlik sonrasında dizideki rolü kısa sürdü ve hemen arkasından Hakan muhafız isimli projede başrol oyununu oynadı. İzleyici bu projede de ünlü oyuncuyu daha fazla görmek istiyordu ancak yine başka bir proje olan hükümsüz isimli dizide rol aldı.

Ünlü oyuncu 2021 yılında Salih Bademci ile başrolünde oynamış olduğu yalancı dizisi ile tekrardan ekranlara hızlı bir dönüş yapmıştı. Ünlü oyuncu bu dizide de talihsiz bir olay yaşayarak bir şeylerin ters gittiğini düşünerek karamsarlığa kapıldı ve dizi sadece 10 bölüm ekranlarda oynadı.