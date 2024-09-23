Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz’a 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi. Cezanın, Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Yılmaz’ın rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verildiği açıklandı.

Aynı maçta, Trabzonspor taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle kulübe tribün kapatma cezası uygulanacak. Galatasaray Kulübü de benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada yaşanan olumsuz tezahüratlar sonucunda Galatasaray’a tribün kapatma cezası verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK da disiplin kurallarına aykırı davranışları nedeniyle 84 bin lira para cezasına çarptırıldı. TFF, ceza kararlarının sporun fair-play ruhuna uygun şekilde gelişmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Bu son kararlar, Türkiye futbol camiasında geniş yankı bulurken, kulüpler ve teknik ekiplerin disipline daha fazla dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.