Burak Yılmaz Ailesi ile Tatil Sezonunu Bodrum'da Açtı

Bir süre boyunca zor zamanlar geçiren Burak Yılmaz ile İslam Yılmaz çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. Çiftin zor günleri geride bıraktığı görülürken ikili kızları ile birlikte Bodrum'da tatil yapmaya gitti. Tatil sezonunu açtıkları öğrenilen çift, keyifli halleri ile kameralara yansıdı. Mutlu bir şekilde görüntülenmeleri ile beraber hayranlarını mutlu eden ikili, çocukları ile beraber denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa Ligi'nde Lille ile şampiyonluk kupasını kaldırdı ve daha sonra tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Eşi İstem Yılmaz ve çocukları ile beraber Bodrum'da tatil yapmaya giden milli futbolcu Burak Yılmaz, önceki gün Cennet Koyu’nda demirledikleri teknede objektiflere takıldı. 35 yaşındaki milli futbolcu Yılmaz, gün boyu çocukları ve eşi ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı. Nazlı ve Derin isminde iki çocukları bulunan futbolcu akşam saatlerinde ise jet ski ile denizde şov yapmaya başladı. Milli futbolcunun eşi İstem Yılmaz da bu esnada eşi Burak Yılmaz ve çocuklarının eğlenceli dakikalarını cep telefonu kamerasına kaydetti.

Denizin keyfini çıkaran ikili daha sonra teknede akşam yemeği yedi ve uzun uzun sohbet etmeye başladı. Daha sonra milli futbolcu Burak Yılmaz'ın eşi İstem Yılmaz eline dürbün alıp kendilerini görüntüleyen muhabirleri fark etti. Kısa bir süreliğine eline aldığı dürbün ile gazetecileri izleyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın eşi İstem Yılmaz bu şekilde dikkat çekti.

Burak Yılmaz ile İstem Atilla çifti, 2014 sayısına nikah masasına oturmuş ve 2018 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. Bir süre boyunca evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşan çift daha sonra boşanma davalarından vazgeçmiş ve tekrardan bir araya gelme kararı almıştı. Milli futbolcu geçtiğimiz aylarda eşi ve çocukları ile beraber gazetecilere poz vermiş ve boşanmadıklarını, her şeyin yolunda olduğunu ve mutlu hissettiklerini söylemişti.