Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Tatil Sezonunu Bodrum'da Açtı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte Bodrum'da tatil yapmaya gitti. Tatil sezonunu Bodrum'da açan çift önceki gün havalimanından çıkarken kameralara yansıdı. Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oğulları Karan ile birlikte Bodrum'a tatile çıktı ve keyifli halleri ile kameralara yansıdı. Önceki gün Milas Bodrum Havalimanı'ndan çıkarken kameralara yansıyan Özçivit ailesi karşılarında gazetecileri gördüğün zaman oldukça şaşırdı.

Başarılı oyuncu Burak Özçivit rol aldığı projenin sezon finali yapması sonrasında tatile çıkmış ve çok güzel bir sezon finali yaptıklarını belirtmişti. Şimdi ise biraz tatil yapacaklarını açıklayan oyuncu şu anda Bodrum'da olduklarını fakat ailesiyle birlikte rotasının değişebileceğini söyledi.

Çalıkuşu isimli dizi setinde başlayan ilişkilerini evlenerek taçlandıran ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen aile olmak hakkında da önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sevilen oyuncu Evcen, mutlu bir ailenin sevgi gibi tek bir prensibe dayandığına söylemişti. Oğulları Karan doğduktan sonra da empati yeteneklerinin arttığını belirtmişti. Oğlu Karan için her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Çocuk doğurduktan sonra zaman zaman zorlandığını ve tabii ki uykusuz geçirdiği geceler olduğunu ifade eden Fahriye Evcen, annelerin bildiğini ve bazen saçını tarayacak vakit bile bulamadığını itiraf etmişti. Gündüzleri oğlu Karan ile oyun oynadığını ve asla televizyonu açmadığını ifade eden başarılı oyuncu, oğlunu izlerken dalıp gittiğini söylemişti. Doğum yaptıktan sonraki süreç hakkında da konuşan oyuncu zaten tempolu bir iş yaptığını fakat zamanı iyi yönettiğini düşündüğünü belirtti. Fakat hayatına bir bebek girdiğinde zaman ritminin tepetaklak olduğunu açıklayan Evcen, uzun süre boyunca kimseden destek almadığını da açıklamıştı.