Burak Deniz’den Didem Soydan Sorularına Yanıt

Yetenekli isim Burak Deniz, 2021 senesinde çok farklı projelerde yer almış ve yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürmüştü. Maraşlı isimli dizide farklı bir imaja bürünerek izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Burak Deniz, etkileyici bir performansa imzasını atmıştı. Maraşlı isimli televizyon dizisi projesi ardından Temmuz ayında da İtalya'ya giden ünlü isim, kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor. Daha sonra ilişki yaşadığı Didem Soydan ile ayrılık haberleri çıkmış ve oyuncu bu defa da aşk hayatı ile magazin gündeminde yer almıştı.

Maraşlı isimli dizinin final yaparak ekranlara veda etmesi sonrasında kariyer hayatına ara vermeyen ve Ferzan Özpetek’in çektiği Cahil Periler adındaki dijital dizinin 4 bölümünde bulunan genç oyuncu Burak Deniz, farklı bir dizide de rol aldı. İtalya'ya gittiği sırada güzel dostluklara da imzasını atan Deniz, yurt dışında adını duyurmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra oyuncu, yakında Netflix’te yayınlanacak olan yeni Türk dizisi ile de adından söz ettirdi ve dikkatleri üzerinde topladı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile Şahmaran isimli yapımı başrolünde yer alan genç oyuncu Burak Deniz, bir mekandan çıkarken kameralara yansıdı. Fantastik bir hikaye ile dizi hayranları karşına çıkacak olan ünlü oyuncu, çekimleri Tarsus'ta gerçekleştirdi. Yeni dizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Burak Deniz, her şey yolunda olduğunu da belirtti.

Partneri ile ilgili sorulan soru karşısında güzel gittiğini, her şeyin yolunda olduğunu ve işlerinde güçlerinde olduğunu ifade eden başarılı oyuncu Burak Deniz, aşk hayatı ile ilgili de açıklamalar gerçekleştirdi.

Manken Didem Soydan ile yaşadığı ayrılık ile ilgili olarak Soydan'ın cesur pozlarının bu kararda etkili olduğu konuşulmuştu. Burak Deniz ise bu konunun hatırlatılması üzerine insanların konuşmayı sevdiği komik şeyler onlar, bu olacak iş mi şeklinde cevap verdi.