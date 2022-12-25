Bundan daha ucuzunu aramayın yok! Suzuki tanıttı, araba almak isteyenler kuyruğa girdi!

Suzuki tanıttı, araba almak isteyenler kuyruğa girdi! Bundan daha ucuzunu aramayın yok! Açıklanan yeni listeden standart pakete sahip araçlar 600.000 TL’den başlıyor. Lüks paketler ise 970.000 TL gibi fiyatlara satılıyor. Her ne kadar lüks paketlerin fiyatları oldukça pahalı olsa da giriş paketleri oldukça alınası duruyor.

Yalnızca 250.000 TL

Ucuz fiyatla otomobil sahibi olmak isteyenler bağlamında son derece cazip bir fırsat olan Alto K10 ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak ve 10 bin dolar fiyatıyla cep arkadaşı olduğunu gösterecek. Türkiye’deki satış fiyatının da henüz 250 bin TL civarında olması bekleniyor.

İşte Yeni Suzuki Fiyatları

Suzuki araçların fiyatlarına baktığımızda B-Hatchback Swift modelinin 585.000 TL’ye satışta olduğunu görüyoruz. Markanın en pahalı modeli ise 980.000 TL fiyatı ile Jimny modeli oldu. Marka araçlarının alınmasını kolaylaştırmak için uygun kredi imkanları sunacağını da duyurdu. Ayrıca eski araçlarını getirenlerinde araçlarını belirli bir fiyata alacağını ve yeni aracın fiyatından düşeceğini de belirtti. Bu imkanlarla bir Swift almak oldukça uyguna gelecektir. Biraz daha lüks ve performansı isteyen alıcılar ise Vitara modelini değerlendirebilirler. 1.4 motora sahip, otomatik vitesli, benzinli modelin fiyatı 750.000 TL.

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