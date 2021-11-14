Bulgarlar Bu Yıl Üçüncü Kez Seçimlerde Oy Kullandı

Bulgarlar, koronavirüs enfeksiyonlarının artmasıyla yeni bir parlamento ve yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 6,7 milyon seçmen, Nisan ve Temmuz'daki sonuçsuz genel seçimlerin ardından, 240 milletvekilini seçmeye yönelik üçüncü girişimin, bir hükümetin Avrupa Birliği'nin en yoksul üyesini sağlık ve ekonomik krizlerden kurtaracak bir hükümetle sonuçlanmasını umuyor.

Analistler, insanların koronavirüsün yayılması konusundaki endişeleri, yavaş aşı alımı ve iki sonuçsuz seçimden sonra siyasi ilgisizlik nedeniyle Pazar günü katılımın düşük olacağını tahmin ediyorlar. Yetişkinlerinin üçte birinden azı tam olarak aşılanmış, AB'de en az aşılanmış olan Balkan ülkesi, bu hafta tek bir günde 334 COVID bağlantılı ölüm bildirdi - bu, ülkenin pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm oranı.

62 yaşındaki Milena Stoyanova, seçim arifesinde AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Hepimiz oy kullanmalıyız ama bunun boşuna olacağından da korkuyorum... Fazla umudum yok" dedi. 35 yaşındaki finans uzmanı Petar Angelov, "kesinlikle… değişim" ve "daha iyi bir gelecek" için oy kullanacağını söyledi.

Düşük bir katılım, destekte daha fazla erozyona rağmen, hala birçok sadık seçmene güvenebilen ve muhtemelen ilk sırada bitiren eski iktidardaki GERB partisinin lehine olacaktır. Ancak son aylarda, mevcut geçici hükümetin eski Başbakan Boyko Borisov'un görev süresi boyunca yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmaları, 12 yıldaki dördüncü dört yıllık görev süresi için koalisyon ortakları bulma şansını kısıtlıyor.

Siyasi analistler, önceki geçici hükümetin ekonomi ve maliye bakanları tarafından oluşturulan Değişime Devam Ediyoruz adlı yeni bir partinin ikinci sırada geleceğini ve muhtemelen yeni hükümetin merkezinde yer alacağını tahmin ediyor.

Sadece birkaç hafta önce iki Harvard mezunu, 41 yaşındaki Kiril Petkov ve 44 yaşındaki Asen Vasilev tarafından kurulan parti, yolsuzluğa karşı kararlı mesajları ve şeffaflık, yolsuzluğa sıfır tolerans ve reformlar getirme taahhütleri sayesinde kısa sürede geniş destek kazandı.

Kamuoyu yoklamaları, en fazla yedi partinin Parlamento'ya girmek için yüzde 4'lük barajı geçebileceğini gösteriyor. Petkov ve Vassilev, seçilmiş bir hükümete sahip olmanın "hayati öneme sahip" olduğunu ve komünizmin sona ermesinden bu yana ülkenin en kötü siyasi krizini sona erdirmek için "uzlaşmaya" hazır olduklarını söyledi.

Alpha Research enstitüsünden Boryana Dimitrova, "Onlar çok hevesliler" diyerek, ancak ikisinin siyasette çok az deneyimi olduğunu ve sonunda "istikrarsız" bir koalisyona liderlik edebileceklerini de sözlerine ekledi.

Reuters haber ajansına konuşan Dimitrova, "İki şey açık: Yeni parlamento önceki ikisinden daha kolay olmayacak ve bir hükümet kurmak daha kolay olmayacak." Ancak politikacılar, yorgun seçmenlerin farklılıklarını bir kenara bırakma baskısı altındayken, “üçüncü kez hükümetsiz kalamayız”ın yaygın olarak beklendiğini söyledi.

Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, büyük ölçüde tören görevi için toplam 23 aday yarışıyor. Borissov'u sert bir şekilde eleştiren ve geçen yılki yolsuzluk karşıtı protestoların sıkı bir destekçisi olan görevdeki Rumen Radev'in ikinci bir beş yıllık dönemi kazanma şansının yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Anketler, ilk turda kesin bir zafer için gereken yüzde 50'den biraz daha az kazanacağını gösteriyor. Eğer öyleyse, 21 Kasım'da, büyük olasılıkla görev için ana yarışmacısı olan bir üniversite profesörü olan Anastas Gerdzhikov'a karşı ikinci tur oylama yapılacak.