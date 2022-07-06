Bulgaristan'a Verilen Tavizler Kuzey Makedonya'da Şiddete Yol Açtı

Polisin aktardığına göre haber ajansı Makfax'a göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hükümetin AB üyelik müzakereleri kapsamında etnik haklara verdiği tavizlere karşı düzenlenen protestolar sırasında en az 47 polis memuru yaralandı.

Çarşamba günkü raporda, Salı protestolarında 47 memurdan ikisinin ciddi şekilde yaralandığı belirtildi. 11 protestocu tutuklandı.

Milliyetçi muhalefet partisi VMRO-DPMNE, AB üyelik sürecinde Bulgaristan'a verilen tavizler nedeniyle öfkelenen protesto gösterileri çağrısında bulunmuştu.

AB üyesi Bulgaristan, Kuzey Makedonya'da yaşayan yaklaşık 3500 Bulgar nüfusunun eşit haklarını güvence altına almak için anayasasında belirtilmesini talep ederek iki yıldan fazla bir süredir Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlamasını engellemişti .

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski Salı günü AB Başkanı Charles Michel'e ülkesinin Bulgaristan'ın resmi olarak kabul ettiği tavizlerle yaşayabileceğini ve şimdi Kuzey Makedonya parlamentosunun desteğine ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Başlangıçta Bulgaristan, dil sorunlarına ve Kuzey Makedonya'nın tarihini kaydetme biçimine değinerek çok daha büyük taleplerde bulundu.

Ancak milliyetçi muhalefet, sulandırılmış tavizleri bile kabul edilemez buluyor.

Raporlara göre, protestocular polise taş, havai fişek, molotof kokteyli ve diğer nesneler attı ve bazı parlamento ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere hükümet binalarına zarar verdi.

Kuzey Makedonya 17 yıldır AB üyeliğine aday. Ülkeye katılım müzakerelerine başlaması için 2020'de yeşil ışık yakıldı, ancak müzakerelerin başlaması için bir tarih belirlenmedi.

2018 yılında , komşusu Yunanistan'dan AB üyeliğine destek almak için adını Makedonya'dan Kuzey Makedonya'ya değiştirmeyi kabul etti .